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Guatemala renueva Corte de Constitucionalidad con reto de defender la democracia

La magistrada titular Gladys Annabella Morfín Mansilla, designada por el Organismo Ejecutivo, ejercerá durante un año la primera presidencia de la Corte de Constitucionalidad.

Por Agencia EFE Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de Guatemala y pieza clave para la defensa de la democracia en el país, asumieron sus cargos para el periodo 2026-2031. La toma de posesión de los altos cargos fue anunciada por la Corte de Constitucionalidad en un breve comunicado divulgado a través de sus canales oficiales.

El tribunal informó de que la IX Magistratura ha quedado integrada con "el compromiso de ejercer sus funciones con apego a la Constitución Política de Guatemala, garantizando la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales". La magistrada titular Gladys Annabella Morfín Mansilla, designada por el Organismo Ejecutivo, ejercerá durante un año la primera presidencia de la Corte de Constitucionalidad. Además de Morfín, asumieron como magistrados titulares Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar. Los magistrados suplentes son María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñonez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.