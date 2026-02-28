Honduras. Nexo con EEUU y reforma del Estado marcan primer mes del Gobierno de Asfura

Centroamérica & Mundo

En su primer mes como presidente de Honduras, Asfura prioriza la relación con Estados Unidos, el retorno al CIADI y una reestructuración del aparato estatal. Busca estabilizar las finanzas públicas y atraer inversión extranjera en un escenario regional marcado por la disputa entre Washington y Pekín.

Por revistaeyn.com - Agencias El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, cumple un mes en el poder con una gestión marcada por el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, el avance de una reestructuración del aparato estatal y el intento de recuperar la confianza del capital extranjero mediante el retorno a mecanismos de arbitraje. Desde su investidura el pasado 27 de enero Asfura, un empresario de la construcción de origen palestino, impulsa un plan de reordenamiento que contempla la fusión o el cierre de instituciones para recortar el gasto corriente y liberar recursos para la inversión.

El primer mes del Ejecutivo ha estado marcado por la sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó públicamente la campaña de Asfura en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Esa buena relación con Trump se ratificó el 7 de febrero en un encuentro en Mar-a-Lago, que, según el Gobierno hondureño, buscó relanzar la agenda bilateral de comercio e inversiones. En materia económica, Asfura prevé oficializar el 6 de marzo próximo la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), decisión que revierte la salida ordenada en 2024 por el Gobierno anterior de la izquierdista Xiomara Castro y que busca contener la fuga de capital extranjero. El secretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Daniel Fortín, aplaudió la medida y señaló que el país necesita métodos alternos para resolver conflictos de forma «más expedita». Una mayor dependencia de Honduras El analista hondureño Graco Pérez dijo a EFE que, si bien esa cercanía abre oportunidades, también aumenta la “dependencia” de Tegucigalpa hacia Washington, sin que por ahora se perciban “acciones determinantes” con resultados tangibles para el país centroamericano. Pérez señaló que Asfura carece de una “política exterior diseñada”, destacando que el presidente, al mantener los vínculos con China, aún no ha concretado su promesa de retomar los lazos con Taiwán, una decisión que a su juicio sería lo “conveniente” para sectores como el camaronero, afectado tras la ruptura con la isla en 2023.