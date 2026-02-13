Asfura acelera giro pro-EEUU para reactivar economía y cerrar brechas sociales

Centroamérica & Mundo

La ampliación del Régimen de Importación Temporal —celebrada por la Embajada de Estados Unidos—, un nuevo paquete con el BID para educación y la apertura de diálogo con la cúpula empresarial apuntan a una estrategia de “confianza” para atraer inversión, sostener empleo exportador y ordenar el Estado.

Por revistaeyn.com En sus primeras semanas en el poder, el presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura está moviendo piezas en un tablero donde economía y política exterior suelen ir juntas: reforzar el vínculo con Estados Unidos como ancla de estabilidad, competitividad y financiamiento. La señal es múltiple y rápida: extensión de incentivos al sector exportador, acercamiento con el empresariado para destrabar empleo y productividad, y una nueva cartera de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con énfasis social. La pregunta de fondo —si Asfura va por buen camino— depende de si su agenda logra traducir “alineamiento” en resultados concretos: más empleo formal, más inversión, y un Estado con capacidad de ejecutar políticas sociales sin quedar atrapado en burocracia y polarización.

El RIT: una apuesta por empleo exportador con aval político de Washington

La primera gran señal fue la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT), un mecanismo que permite a empresas importar insumos sin pagar aranceles, siempre que sean transformados y exportados fuera de Centroamérica.

La medida fue destacada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, que la presentó como un paso hacia un entorno “más estable y competitivo” y la vinculó directamente a clima de inversión y comercio bilateral. Según lo difundido, el régimen da seguridad jurídica a más de 125 empresas agroexportadoras y protege más de 46.000 empleos directos, con impacto en agricultura, agroindustria y exportaciones. En términos políticos, el respaldo público de la Embajada funciona como mensaje para el sector privado y para el capital externo: Honduras busca previsibilidad para su aparato exportador. Y el RIT, en ese sentido, opera como una “política de competitividad” de implementación inmediata.

BID: educación como inversión social “rápida”

En paralelo, el gobierno ratificó su adhesión a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID, y anunció un crédito de US$ 70 millones para educación, con US$ 15 millones en donación y US$ 55 millones como préstamo, parte en condiciones concesionales. El programa apunta —según los anuncios oficiales— a fortalecer la provisión de materiales (como textos escolares) dentro del sistema público, mientras el BID y Honduras preparan una cartera de préstamos para áreas sociales y de infraestructura (salud, energía, agua, finanzas públicas). La lectura política: Asfura intenta equilibrar el énfasis pro-empresa (exportaciones, inversión) con una señal social clara (educación), entendiendo que el mayor desafío estructural del país no es solo crecer, sino reducir brechas.

COHEP y el “pacto de productividad”

El tercer pilar es la gobernabilidad económica. Asfura se reunió con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para impulsar una agenda conjunta de competitividad, empleo y oportunidades, en un país donde el sector privado alerta por un mercado laboral frágil y amplios segmentos en subempleo o informalidad.

En la conversación aparecieron temas típicos de un “paquete pro-inversión”: modernización del Estado, reducción de tramitología, gobierno electrónico y revisión del gasto administrativo. En clave política, la foto con el COHEP busca mostrar un gobierno dispuesto a coordinar con el sector productivo y a ordenar la gestión pública para liberar recursos hacia prioridades.

Remesas: el gran colchón que sostiene la estabilidad