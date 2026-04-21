Remesas a Honduras crecen 15 % en primer trimestre y superan los US$3.000 millones

Por Agencia EFE
Las remesas familiares enviadas a Honduras sumaron US$3.029,1 millones en el primer trimestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 15 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Banco Central del país centroamericano (BCH).
Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido entre enero y marzo superó en US$394,7 millones a los US$2.634,4 millones captados en el mismo período de 2025.
Honduras recibió en enero pasado US$870,8 millones en concepto de remesas; en febrero, la cifra sumó US$939 millones y en marzo, ascendió a US$1.219,2 millones.
Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, se mantuvo como el principal emisor de las remesas que llegaron a la nación centroamericana, al aportar alrededor del 85 % del total recibido, según el BCH.
España se consolidó como el segundo país emisor de remesas a Honduras, con al menos el 9 % del total, mientras que naciones como Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá aportaron en conjunto el 6 % restante, según el emisor del Estado.
Las madres son las principales destinatarias de las remesas en Honduras, con cerca del 40 % de los beneficiarios, mientras que el 86 % de los recursos se destinó al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.
Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, según cifras oficiales.
Este flujo de recursos, de acuerdo al BCH, se mantiene como la principal fuente de divisas del país centroamericano, situándose por encima de los ingresos generados por las exportaciones y la inversión extranjera directa.
La entidad monetaria subrayó que estos envíos constituyen un pilar clave no solo para el consumo de los hogares, sino también para la estabilidad macroeconómica del país.
Honduras cerró 2025 con una recepción de US$12.212 millones en remesas familiares y, según las proyecciones del BCH, se espera que para 2026 el país capte unos US$10.670 millones.