Remesas a Honduras crecen 15 % en primer trimestre y superan los US$3.000 millones

Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido entre enero y marzo superó en US$394,7 millones a los US$2.634,4 millones captados en el mismo período de 2025.

Las remesas familiares enviadas a Honduras sumaron US$3.029,1 millones en el primer trimestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 15 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Banco Central del país centroamericano (BCH).

Honduras recibió en enero pasado US$870,8 millones en concepto de remesas; en febrero, la cifra sumó US$939 millones y en marzo, ascendió a US$1.219,2 millones.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, se mantuvo como el principal emisor de las remesas que llegaron a la nación centroamericana, al aportar alrededor del 85 % del total recibido, según el BCH.

España se consolidó como el segundo país emisor de remesas a Honduras, con al menos el 9 % del total, mientras que naciones como Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá aportaron en conjunto el 6 % restante, según el emisor del Estado.

Las madres son las principales destinatarias de las remesas en Honduras, con cerca del 40 % de los beneficiarios, mientras que el 86 % de los recursos se destinó al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.

Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, según cifras oficiales.