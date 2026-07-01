El Salvador registra fuerte descenso en la inversión extranjera a marzo

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Entre enero y marzo de este año, la IED neta en El Salvador alcanzó los $217.96 millones, lo que representa una reducción de US$148.28 millones frente a los US$366.24 millones contabilizados en igual período de 2025.

Por revistaeyn.com La inversión extranjera directa (IED) neta que recibió El Salvador durante el primer trimestre de 2026 registró una fuerte contracción, al disminuir un 40.4 % en comparación con el mismo período del año anterior, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central de Reserva (BCR). Entre enero y marzo de este año, la IED neta alcanzó los $217.96 millones, lo que representa una reducción de US$148.28 millones frente a los US$366.24 millones contabilizados en igual período de 2025. Este indicador mide los recursos que permanecen en El Salvador una vez descontadas las salidas de capital hacia las casas matrices de las empresas, ya sea por concepto de préstamos, amortizaciones o distribución de utilidades.

La caída se suma al comportamiento registrado durante 2025, cuando la inversión extranjera neta en El Salvador cerró en US$474.8 millones, un 37.1 % menos que en 2024. En aquella ocasión, el Banco Central explicó que la disminución no obedecía a una fuga de capitales ni a una pérdida de confianza de los inversionistas, sino principalmente a un incremento en la distribución de utilidades hacia las matrices, favorecido por mejores condiciones financieras. A pesar del descenso general, la industria manufacturera salvadoreña se consolidó como el principal destino de la inversión extranjera en el país. Este sector captó US$112.95 millones, equivalentes al 51.8 % del total de la IED neta recibida durante el primer trimestre. Detrás de la manufactura se ubicaron otros servicios, con US$92.77 millones; electricidad, con US$27.27 millones; información y comunicaciones, con US$20.25 millones; comercio, con US$17.95 millones; y construcción, que registró ingresos por US$450,000, reporta el BCR.