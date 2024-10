Informe: La falta de justicia alimenta los desplazamientos en Honduras

Por revistaeyn.com

Un nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y The Hague Institute for Innovation of Law (Instituto de La Haya para la Innovación del Derecho, HiiL) afirma que la falta de justicia es uno de los factores clave que alimenta el desplazamiento forzado en Honduras.

“Si el sistema judicial hubiera funcionado como debería, creo que quizá las cosas se habrían resuelto mientras yo seguía en mi casa... Pero bueno, me tuve que ir”, dice una mujer de 25 años, entrevistada para el informe en el departamento de Cortés.