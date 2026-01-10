Trump invita a China y Rusia a comprar crudo venezolano gestionado por EEUU

Centroamérica & Mundo

El republicano advirtió que si Washington no hubiera asumido el control del crudo venezolano "China habría entrado allí y Rusia también habría entrado allí".

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington "que necesiten" y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario "Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero". "Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten", dijo en una reunión en la Casa Blanca con directivos de petroleras para tratar la reconstrucción del sector en Venezuela.

La cita con ejecutivos de grandes multinacionales petroleras como Chevron o Exxon, o la española Repsol o la italinana Eni, se produce tras la captura por fuerzas estadounidenses del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el anuncio de que Washington se encargaría de comercializar millones de barriles de crudo de esa nación tras un pacto con su Gobierno interino. El republicano, que ya había prometido que negociaría con las petroleras la revitalización de la "severamente deteriorada" industria de hidrocarburos en Venezuela, advirtió que si Washington no hubiera asumido el control del crudo venezolano "China habría entrado allí y Rusia también habría entrado allí". Trump agregó que espera que las compañías de crudo construyan nuevas instalaciones en lugar de solo "una simple renovación".