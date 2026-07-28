Keiko Fujimori jura como la presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031

Por: EFE
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú.
La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú llegó al palacio legislativo tras haber mantenido previamente reuniones con los presidentes y delegados de los países que asisten la ceremonia, entre ellos el rey de España, Felipe VI; y ocho presidentes de países de América Latina.
Fujimori juró el cargo de presidenta con el compromiso de preservar "la soberanía nacional, la libertad y la democracia".
"Juro que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú. Velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados", dijo la flamante mandataria peruana.
"Respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la Iglesia católica en la formación cultural y moral de Perú. Trabajaré por un país seguro, próspero y unido", añadió.
Tras el juramento, Fujimori recibió la banda presidencial de manos de su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres, en su calidad de presidente del Senado.
Seguidamente, Fujimori ofrecerá su primer discurso como jefa de Estado para anunciar las primeras medidas que tomará en su mandato, y posteriormente está previsto que se dirija también a pie hasta el Palacio de Gobierno de Lima, donde entrará por primera vez como presidenta tras haber vivido de joven en él como primera dama durante el periodo presidencial de su padre.
Allí tiene previsto ofrecer un almuerzo a las delegaciones invitadas y en la tarde dirigirá la ceremonia oficial de nombramiento de su gabinete ministerial, de los que ya se conocen los nombres de las carteras clave.
El primer vicepresidente, Luis Galarreta, ejercerá de primer ministro, mientras que la cartera de Relaciones Exteriores estará en manos del periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, quien respaldó a Fujimori en la segunda vuelta, y la de Economía y Finanzas la asumirá Elmer Cuba, quien ha hecho parte de la junta directiva del Banco Central (2016-2020).
Niveles de apoyo al nuevo gobierno
A diferencia de sus predecesores, Fujimori cuenta en principio con el suficiente respaldo en el Parlamento para poder completar todo su mandato.
Su asunción supone el regreso del fujimorismo al Gobierno de Perú, casi 26 años después de que su padre dimitiese. En este cuarto de siglo, la hija mayor y heredera política del exmandatario asumió las riendas del fujimorismo con el propósito de recuperar el poder y limpiar el nombre de su padre, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, además de otros cargos por diversos casos de corrupción.
Ese día llega para Fujimori este martes, tras haber perseverado su propósito de alcanzar la Presidencia pese a perder de forma consecutiva tres elecciones en la segunda vuelta (las de 2011, 2016 y 2021), y haber pasado cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020, imputada por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales.
Apoyo de los gobiernos de la región
La presidenta Fujimori anunció posibles acuerdos y avances en cooperación con varios aliados de la región en el marco de su investidura este martes.
Con el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, resaltaron el impulso al diálogo bilateral que ha significado la designación de embajadores entre sus países. Perú y Honduras dieron en marzo pasado, de manera recíproca, su beneplácito para normalizar sus relaciones diplomáticas con la restitución de embajadores, tras el retiro en 2023 del entonces representante peruano en la nación centroamericana por desconocer la legitimidad de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025).
Mientras tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró el interés de su país por "desempolvar" el Tratado de Libre Comercio con Perú, que se firmó en 2006 y entró en vigencia en 2012, tras reunirse con la mandataria electa, Keiko Fujimori, minutos antes de su investidura en el Congreso. Mulino dijo que se marcha "muy optimista de este nuevo impulso a la relación bilateral". El gobernante panameño destacó además el progreso en las conversaciones entre Perú y Panamá en temas marítimos, y la disposición de «seguir avanzando en una agenda» conjunta.
Por otra parte, la mandataria Fujimori y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, vislumbraron un "gran potencial para la cooperación" entre ambos países, durante una reunión sostenida en Lima antes de la investidura.
Con el presidente de Chile, José Antonio Kast, ambos mandatarios reiteraron su "total disposición a consolidar el diálogo de alto nivel" entre sus países. Durante el encuentro bilateral, los presidentes expresaron también su voluntad por "avanzar conjuntamente frente a desafíos compartidos" entre sus países. Entre ellos mencionaron: delincuencia organizada transnacional, desastres naturales, transporte público y reforestación.
Mientras que en el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, Fujimori acordó cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.
Por su parte, Fujimori y el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ratificaron la decisión de los gobiernos de sus países de restituir las relaciones diplomáticas plenas con el recíproco nombramiento de embajadores en Lima y Bogotá.
Finalmente, con el presidente de Argentina, Javier Mieli, la nueva presidenta del Perú destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico y de seguridad.
"En el encuentro (con Milei) se destacaron los profundos lazos históricos entre ambos países, así como la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, la ciencia, tecnología e innovación", agregó el Ejecutivo peruano.