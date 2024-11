La importancia del Día del Hombre: 19 de noviembre

Importante, este día no tiene como propósito competir ni discutir con la lucha feminista y su conquista de derechos, esta busca darle un cause positivo a las expresiones positivas del género masculino y las áreas en las que estos pueden mejorar sus condiciones en la sociedad.

Según la información publicada por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), los hombres de las Américas viven, en promedio, entre cinco y siete años menos que las mujeres. Entre las principales causas de mortalidad son las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el VIH/SIDA, los accidentes viales, los suicidios, depresión, lesiones, violencia y las enfermedades cardiovasculares . Estas causas de morbilidad y mortalidad en los hombres de América Latina y el Caribe han sido relacionadas con el género, una cultura predominantemente machista, los derechos humanos y otros determinantes de la salud.

Entre 1991 y 1992, Oaster, a quien se le reconoce como su principal promotor, redactó pequeños folletos bajo el título “Internacional Men’s Day. Experience Education and Culture for Men and Women”; que repartió entre más invitados.

“El 7 de febrero de 1991, a un pequeño grupo de hombres de Kansas, entre los que se encontraba el profesor Thomas Oaster (...) se le ocurrió la idea de un “día libre para los hombres” como forma de agradecer a los hombres por las contribuciones que hacen a la sociedad”, registró el Kansas City Star.

Sin embargo, fue hasta el año 1999 que se reconoció de manera internacional en Trinidad y Tobago, por iniciativa del Comité Internacional del Hombre.

De esta manera, desde el año 2011 el Comité Directivo del Día Internacional del Hombre se reúne para discutir las necesidades y los derechos de los hombres, en colaboración de instituciones como la Organización Mundial de la Salud.