La SIP hará homenaje a García Márquez y discutirá sobre IA

POR EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este jueves que hará su asamblea general 82 el próximo octubre en Bogotá con un homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez y discusiones sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el periodismo.

El organismo, con sede en Miami, invitó a periodistas al evento del 22 al 25 de octubre en la capital de Colombia, donde "se debatirán algunos de los temas más relevantes y urgentes para el periodismo en la región, entre ellos la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios", o "la transformación digital".

Como "uno de los momentos más especiales", la agrupación de medios de América adelantó en una invitación la conmemoración de los 30 años del "histórico" discurso de García Márquez en la 52 asamblea general de la SIP en Los Ángeles, donde definió al periodismo como "el mejor oficio del mundo" el 7 de octubre de 1996.

Por dicho aniversario, habrá una mesa redonda junto a Jaime Abello, presidente de la Fundación Gabo, para "recordar la vigencia de ese mensaje".

Otro de los temas centrales será "el impacto de la inteligencia artificial en las redacciones y en la producción de contenidos", añadió la invitación de la SIP, organización sin fines de lucro que integran más de 1.300 publicaciones.

En este contexto, participarán Marc Lacey, uno de los directores editoriales de The New York Times, y Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises, quienes compartirán su visión sobre los desafíos y oportunidades de las organizaciones periodísticas, de acuerdo con la agrupación.

La SIP también presentará nuevas iniciativas institucionales y documentos estratégicos para fortalecer el ejercicio del periodismo y la defensa de la libertad de expresión en el continente.

La asociación describió a Bogotá como el "escenario ideal" para la asamblea por ser una "ciudad vibrante, cosmopolita y en plena efervescencia cultural".

Este encuentro se celebra después de la reunión realizada el año pasado en Santo Domingo, cuando finalizó con una advertencia sobre el "discurso hostil contra el periodismo" en el continente y con Pierre Manigault, presidente del Evening Post Publishing, de Estados Unidos, como nuevo presidente de la SIP.