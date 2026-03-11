Libertad de prensa se deteriora en Centroamérica, según el Índice de la SIP

El informe registra un promedio regional de 47,10 puntos sobre 100, el nivel más bajo desde que se creó este barómetro, lo que refleja uno de los periodos más difíciles para el periodismo en el continente.

Las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en las Américas se deterioraron de forma significativa durante el último año, según la sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El estudio advierte que la región enfrenta un contexto marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, exilios y altos niveles de impunidad contra periodistas.

En Centroamérica, los resultados de la SIP, muestran un panorama desigual, con países que se ubican en distintos niveles de restricción, aunque con señales de preocupación en prácticamente toda la región.

República Dominicana se situó en el primer lugar entre 23 países evaluados con un índice de 82,17 puntos sobre 100, siendo el único país que se ubicó en la franja 'Con Libertad de Expresión', según el informe de la SIP. Sin embargo, "a pesar de mantener uno de los entornos más libres para el periodismo en las Américas, esta estabilidad es precaria y se encuentra amenazada por factores que limitan el ejercicio pleno de las libertades fundamentales", apuntó.

Panamá aparece con 63,42 puntos, ocupa el séptimo lugar entre los 23 países evaluados y se ubica en la categoría de “baja restricción”. A pesar de esta posición relativamente favorable, la SIP advierte que la libertad de prensa en el país enfrenta una “erosión silenciosa pero persistente”. El informe señala que el Ejecutivo ha adoptado una actitud confrontativa hacia periodistas independientes y ha recurrido a prácticas como la asignación selectiva de publicidad estatal, lo que podría generar autocensura y afectar el debate público.

Costa Rica, tradicionalmente considerada una de las democracias más sólidas de la región, también muestra señales de deterioro. El país ocupa el puesto 10 con una puntuación de 50,29 puntos, lo que lo coloca en la categoría “en restricción”. El índice atribuye este retroceso principalmente a una estrategia comunicativa del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves que, según el informe, deslegitima a los medios de comunicación y utiliza un lenguaje estigmatizante contra periodistas. Además, se mencionan presiones económicas vinculadas a la pauta estatal y a decisiones sobre el espectro radioeléctrico.

Guatemala, por su parte, se ubica en la posición 13 con una puntuación de 45,20 puntos, también dentro de la categoría “en restricción”. Aunque el país escaló cuatro posiciones respecto al informe anterior, la SIP advierte que el ejercicio periodístico continúa afectado por lo que denomina “terrorismo judicial”. El documento señala que el Ministerio Público y las cortes han utilizado el sistema penal para criminalizar a periodistas y voces críticas, lo que ha generado autocensura y, en algunos casos, el exilio de comunicadores.