La SIP aplaude anulación de subasta que sacaba del aire a emisoras y canales en Costa Rica

Por: EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaudió este lunes la decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica, que anuló una polémica subasta de frecuencias impulsada por el Gobierno, que amenazaba con dejar fuera del aire a decenas de emisoras de radio y canales de televisión debido a los elevados costos económicos que planteaba.

La Sala Constitucional (Sala IV) de la máxima corte ordenó al Gobierno costarricense y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que deben realizar otros procedimientos de adjudicación de frecuencias.

La mayoría de la sala encontró inconstitucional la licitación por establecer la oferta económica más alta como único criterio para la asignación de concesiones de radiofrecuencias, sin tomar en consideración ni garantizar el pluralismo, tanto de medios como de contenidos.