Unos 11.000 niños estadounidenses se han quedado sin padres por redadas

POR EFE

Al menos 11.000 niños que son ciudadanos de Estados Unidos se han quedado sin sus padres debido a la ola de detenciones migratorias durante los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump, que comenzó en enero de 2025, según una investigación de ProPublica.

Estas medidas han afectado de manera desproporcionada a familias latinas, con un promedio de más de 50 niños que pierden a uno de sus padres cada día debido a detenciones migratorias, según la indagación de ese prestigioso medio, divulgada esta semana.

Asimismo, las madres están siendo deportadas a una tasa cuatro veces mayor que en la administración anterior, la del demócrata Joe Biden (2021-2025) y la mayoría de los detenidos, el 75 %, no tiene antecedentes penales graves, indica el medio.