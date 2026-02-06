Sindicatos recopilan firmas para exigir a Amazon que corte contratos con ICE

POR EFE

Un grupo de activistas y sindicatos estadounidenses recopilaron 650.000 firmas en una petición digital para exigir a Amazon que corte sus contratos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que utiliza sus servicios de la nube.

El sindicato Amazon Labor Union–IBT Local 1 destacó este jueves que la meta es llegar a 1 millón de firmas en la petición, impulsada por la organización de defensa derechos laborales The Labor Force, y que se dirige a la junta directiva de Amazon, indicó un comunicado.

El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "se apoyan en la infraestructura de datos que provee Amazon Web Services. Su campaña contra los inmigrantes y quienes los defiendes depende del respaldo logístico, financiero y político de empresas como Amazon", explicó la nota.

Las agencias usan la nube de Amazon para almacenar datos comprados sobre inmigrantes, sus amigos y familiares, ya sean biométricos, de permisos de conducir o registros del celular, detalló la petición.