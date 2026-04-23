Retos del país verde de Centroamérica: amenazas de tala, minería e incendios forestales

POR EFE

Costa Rica, un país reconocido internacionalmente por sus políticas para la protección del medio ambiente, enfrenta complejos retos ambientales como la minería ilegal y la tala de bosques.

Con un 58,5 % de cobertura forestal en su territorio y alrededor del 6 % de la biodiversidad del planeta, Costa Rica implementa una serie de políticas dirigidas a conservar sus recursos naturales y para avanzar en su meta de convertirse en un país carbono neutral en el año 2050.

"Costa Rica es un país muy rico en recursos naturales y nuestro deber es seguir protegiéndolos. Existen en la actualidad muchos problemas y amenazas relacionados a intereses económicos que no podemos pasar por alto", dijo a EFE el activista ambiental Josué Bonilla.

Este pequeño país centroamericano de 51.100 kilómetros cuadrados, es el escenario de debates políticos y sociales acerca de cómo compaginar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, sobre todo porque uno de los principales motores económicos del país es el turismo con la llegada cada año de cerca de 3 millones de visitantes.

Una de las grandes discusiones del país en la actualidad es si permite la minería de oro en una recóndita zona del norte del país, precisamente en un sitio tomado por mineros ilegales que utilizan prácticas dañinas para el ambiente y la salud humana, como es el uso de mercurio.