Liberan a 32 migrantes secuestrados en norte de México

Las autoridades habían informado inicialmente que eran 31 las personas que habían sido plagiadas y de distintas nacionalidades. El martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había dicho que había "cuatro colombianos" entre los secuestrados.

Jorge Cuéllar, vocero de seguridad de Tamaulipas, dijo a Milenio que un bebé de un año viajaba en brazos de su madre. "No estaba contabilizado porque no tenía un boleto de pasaje, no había registro de él", indicó.

El secuestro ocurrió el sábado cuando los migrantes viajaban a bordo de un autobús de pasajeros que comunica a las ciudades de Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas.

Villarreal dijo que las personas rescatadas se encuentran en buen estado de salud y se espera que sus declaraciones contribuyan a identificar y capturar a los posibles responsables.