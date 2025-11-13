Centroamérica & Mundo

Guatemala y EEUU pactan cero aranceles para más del 70 % de las exportaciones

Como parte del pacto, Guatemala se ha comprometido a reducir barreras comerciales a varios productos estadounidenses para importar con más facilidad productos médicos y farmacéuticos y agrícolas, entre otros.

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció un "acuerdo histórico" con el Gobierno de Estados Unidos para la reducción y eliminación de los aranceles que el país norteamericano había establecido de forma global el pasado mes de abril. En un mensaje oficial, Arévalo informó de que, tras "intensas negociaciones", se logró que "más del 70 % de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero".

Asimismo, el mandatario detalló que "la gran mayoría del resto de productos quedará con un 10 % de arancel", lo que supone un alivio significativo para el sector exportador del país centroamericano, que se había visto afectado por la medida impuesta por la Administración estadounidense. La Casa Blanca también publicó un comunicado sobre este acuerdo marco explicando que, como parte del pacto, Guatemala se ha comprometido a reducir barreras comerciales a varios productos estadounidenses para importar con más facilidad productos médicos y farmacéuticos y agrícolas, entre otros.

En el mes de abril, EE.UU. impuso a las importaciones desde Guatemala el 10 % de arancel de igual forma que al resto de países de la región que son parte del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), excepto Nicaragua al cual se le fijó el 18 %. Este acuerdo bilateral es de vital importancia para la economía guatemalteca, dado que Estados Unidos es su segundo socio comercial. Según cifras oficiales del Banco de Guatemala (central) publicadas esta misma semana, el mercado estadounidense fue el destino del 30,7 % del total de las exportaciones del país entre enero y septiembre de 2025.