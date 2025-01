Los cinco desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe, según CAF

“En la región confluyen 11 mercados criminales y están llegando a los espacios seguros”, dijo Díaz, agregando que más de 30 millones de jóvenes no trabaja y no estudian porque son víctimas del crimen”, concluyó.

4. Seguridad. Para el funcionario, pese a que la región es un lugar de paz porque no hay conflictos bélicos, hay una falta de seguridad que golpe a los ciudadanos y viven aterrorizados sin saber cómo les irá en el día a día.

2.Cambio climático . El presidente del CAF recordó 2024. Indicando que fue un año que inició con sequías y luego inundaciones en la región. “El año pasado se registraron US$7.000 billones en pérdidas. No hay punto de la región que no sufra por los cambios climáticos”, acotó.

“Lo que queremos con este foro es volver a encontrarnos para reconocer que tenemos un año complejo en el sentido de que el crecimiento no es tan bueno y por tal razón la pobreza no retrocede como debiera y, cómo hacemos para encontrar esas alianzas público-privadas que nos ayuden a recuperar la senda del crecimiento”, recordó Díaz.

Para Díaz, América Latina y el Caribe son una región de grandes contrastes, es decir, la región está entre un vaso medio lleno y lleno vacío y la idea con estos encuentros es atacar aquellos elementos que no dejen llenar el paso.

“Ante los cambios geopolíticos, nuestros países deben potenciar sus activos, apostar por el desarrollo sostenible, agregar valor a través de la educación y la innovación para garantizar el crecimiento interno y potenciar el comercio mundial. Tenemos el enorme desafío de garantizar un estado presente porque no todo puede quedar a merced del mercado, pero a la vez debe ser un estado que no estorbe, que garantice oportunidades, pero también que no sea un freno a la iniciativa privada”, apuntó Mulino, durante su intervención en el foro.

La historia de CAF inició hace 57 años, con 6 miembros y US$100 millones. Ahora tiene activos por más de US$58.000 millones y luego del foro serán 23 sus miembros.

Solo el año pasado, ascendió la cartera de financiamiento a US$16.500 millones, aproximadamente, en aprobaciones, y el 42 % de eso fueron aprobaciones consideradas verdes, señaló el CAF.

Este año esperan que su cartera crezca entre el 5 % y el 7 % sobre esos US$16.500 millones.