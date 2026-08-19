Los daños del sismo en Colombia podrían ascender a US$9.500 millones

El banco BBVA estimó que los daños materiales directos por el terremoto de magnitud 7,4 de la semana pasada en Colombia se situarán entre los 20 y los 30 billones de pesos (US$6.378 y US$9.567 millones).

El presidente de BBVA en Colombia, Mario Pardo Bayona, dio a conocer esta cifra en un encuentro con medios de comunicación en Bogotá en el que previó además que la actividad económica se recupere en un período de entre seis y nueve meses.

La cifra coincide con la que ofreció la víspera el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien desglosó el total en 24,5 billones por pérdidas en edificaciones y otros 5,5 billones en infraestructura pública averiada. Estos datos son, en todo caso, provisionales.

Pardo Bayona aseguró que el terremoto ha tenido "un impacto muy significativo" a nivel de infraestructuras y vivienda, pero algo "más moderado" en la actividad económica.

El directivo del BBVA, que deja la presidencia de la filial colombiana de la entidad a finales de mes, subrayó el impacto del seísmo sobre el "flujo de actividad", que podría suponer -anticipó- una caída del 3 o 4 % del producto interno bruto (PIB) en los departamentos afectados.