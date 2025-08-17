México lanza programa para impulsar artesanías con apoyos y planes de comercialización

POR EFE

El Gobierno de México presentó este viernes un ambicioso programa para impulsar las artesanías, con la creación de un atlas, estrategias de comercialización y un esquema de exportación temporal para fortalecer la economía de los pueblos originarios, informó Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, la funcionaria de la Secretaría de Cultura, explicó que el nuevo modelo se basa en territorios artesanales, es decir, regiones donde se comparten técnicas, materias primas y actividades productivas.

Nuñez añadió que, luego de un diagnóstico de campo, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) diseñará programas específicos de capacitación, acceso a materiales de calidad y vinculación entre comunidades productoras.

“Estamos tercos porque Fonart sea el mejor acompañante de toda la comunidad y el sector artesanal, que sea la institución más confiable para ellos para que puedan capacitarse, expresarle sus problemáticas, sus necesidades (...) que siempre tengan un beneficio”, dijo Núñez al presentar el plan.