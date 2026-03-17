Presidente de Alemania califica a Panamá de "socio fiable" en pleno impulso de relaciones

POR EFE

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, calificó este lunes a Panamá como un "socio fiable" tras una reunión con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, en la que se anunció el relanzamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales a fin de impulsar la cooperación.

"Dentro de Naciones Unidas, Panamá es un socio fiable. Panamá es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. En la defensa del orden basado en reglas, y los principios de la Carta de Naciones Unidas, Panamá es un actor importante. Quisiera darle las gracias por defender estos principios con tanto dinamismo", declaró Steinmeier.

En ese sentido, el presidente alemán afirmó que su primera visita oficial a Panamá se realiza en un momento en el que las reglas del juego del orden mundial están siendo "atacadas", por lo cual es su intención fortalecer los lazos con socios confiables como Panamá.

"Lo que buscamos son asociaciones con países soberanos, seguros de sí mismos, que pueden ofrecernos algo, y a los que nosotros podemos ofrecer algo", remarcó Steinmeier, según un comunicado de la Presidencia panameña.