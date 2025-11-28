La ONU abre la carrera para elegir a su próximo Secretario General

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha puesto en marcha el proceso formal para seleccionar a la persona que sucederá al portugués António Guterres al frente de la Secretaría General, cuyo nuevo mandato comenzará el 1 de enero de 2027. La contienda arranca oficialmente luego de que la presidenta de la Asamblea General y el presidente del Consejo de Seguridad remitieran, el 25 de noviembre de 2025, una carta conjunta a los Estados Miembros anunciando la apertura del procedimiento. El puesto más alto dentro de la estructura de la ONU exige un perfil de primer nivel: capacidad de mando comprobada, habilidades de gestión consolidadas y una trayectoria amplia en el terreno de las relaciones internacionales.

La institución también subraya la importancia de la diversidad, con énfasis particular en la participación de mujeres, dado que jamás una candidata ha alcanzado la Secretaría General desde la fundación del organismo. Además, vuelve a tomar fuerza la norma no escrita de rotación geográfica, que apunta esta vez hacia América Latina. La región ha contado únicamente con un secretario general en toda la historia —el peruano Javier Pérez de Cuéllar—, por lo que múltiples observadores consideran que podría ser su turno nuevamente. Los Estados Miembros son los únicos habilitados para presentar postulaciones. Cada país puede remitir una única nominación, de forma individual o compartida, mediante una carta dirigida a los líderes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad prevé iniciar sus deliberaciones formales a finales de julio de 2026. Una vez que los 15 miembros logren un consenso, elevarán un nombre a la Asamblea General, que será la encargada del nombramiento final.

Primeras figuras en escena

Hasta ahora, varios gobiernos han expresado su intención de postular a figuras reconocidas. Entre ellas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, respaldada oficialmente por el presidente Gabriel Boric. Bachelet, médica pediatra de 74 años, acumula experiencia en el sistema de la ONU como exdirectora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos.