Presidente de Guatemala celebra visita de misión especial de la OEA

La misión de la OEA estará integrada por los expertos María Aguirre Suarez, Marcela Ríos y Carlos Ayala quienes se reunirán con autoridades de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil y otros grupos relevantes con el fin de observar el estado de la "institucionalidad democrática".

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, celebró la visita de una misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que verifica el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. Antes de sostener una reunión con los miembros de la misión, el mandatario señaló en rueda de prensa que su presencia “demuestra el compromiso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Guatemala”.

Además, dijo que “es un compromiso para que Guatemala no vuelva atrás con el autoritarismo”. Arévalo saludó la visita de la misión de la OEA y la situó en un momento en que “actores corruptos intentan socavar la independencia de nuestras instituciones como lo ha hecho recientemente el juez Fredy Orellana y sus cómplices en el Ministerio Público”. Orellana ha intentado, sin éxito, revocar los resultados de las elecciones generales de 2023, en las que Arévalo ganó la presidencia, alegando un supuesto fraude.

REUNIONES CON AUTORIDADES

La visita fue descrita por la OEA como "una continuidad" de la observación realizada en 2024 a las elecciones de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con un comunicado oficial de la organización. La llegada de la misión de la OEA sucede 10 días después de que Guatemala denunciara "preocupación" por el "peligro constante" que representan las acciones del Ministerio Público (Fiscalía) para desestabilizar el Gobierno del presidente, Bernardo Arévalo de León. El canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez aseguró en la sede de la OEA el pasado 30 de octubre que durante el mes pasado la Fiscalía, en conjunto con juzgados "cooptados" por redes de impunidad realizaron acciones "arbitrarias e ilegítimas", que incluye investigaciones contra familiares del mandatario.