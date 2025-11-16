¿Honduras pierde competitividad frente a sus vecinos por acuerdos de EEUU?

POR EFE

Honduras enfrenta riesgos económicos tras quedar fuera de los acuerdos de comercio recíproco anunciados por Estados Unidos, que favorecen a países como Guatemala y El Salvador, advirtieron este viernes expertos y empresarios, quienes señalaron su preocupación por la pérdida de competitividad del país, mientras el Gobierno asegura que continúa negociando condiciones preferenciales.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, alertó este viernes que Honduras queda en desventaja si sus productos continúan pagando aranceles mientras los de Guatemala y El Salvador ingresan libremente al mercado estadounidense.

“Tenemos que trabajar sabiendo que EEUU es nuestro socio principal y que debemos mantener la mejor relación posible”, afirmó Fortín.

El jueves, EEUU anunció acuerdos comerciales que reducen o eliminan aranceles para bienes de Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala, países con los que mantiene relaciones diplomáticas cercanas.

Entre ellos figura la eliminación del impuesto a exportaciones salvadoreñas y nuevos marcos de comercio recíproco, además de la ampliación del acceso para más del 70 % de las exportaciones guatemaltecas.

Fortín advirtió que estas medidas “pueden hacer que se vendan menos" productos hondureños, que las fábricas "decrezcan y que se "pierdan empleos”, afectando desde los “productos nostálgicos” hasta los principales rubros exportadores.