Mundial de fútbol unirá a Sheinbaum y Trump

Centroamérica & Mundo

La presidenta de México confirmó que viajará este jueves por la noche a Washington, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

POR EFE La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que durante su viaje a Washington, donde participará en el sorteo del Mundial de Fútbol del 2026, tendrá una “pequeña reunión” con el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer cara a cara en persona entre ambos líderes. “Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro (Mark) Carney”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque no dio mayores detalles sobre los temas que se abordarán durante el encuentro. Sheinbaum confirmó que viajará este jueves por la noche a Washington, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

Asimismo, precisó que el encuentro con Trump y Carney ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial de Fútbol, del cual México, Estados Unidos y Canadá son co-organizadores. “Después, el evento que dura como cuatro minutos, el sacar la bolita y ver en qué, creo que es, qué grupo vamos a encabezar como México. Y después ya nos vamos a nuestros asientos y allí pues se termina cómo se constituyen todos los grupos del mundial, ahí se termina el evento”, aseveró.

SHEINBAUM PARTICIPARÁ EN SORTEO DE MUNDIAL