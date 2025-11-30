Elecciones Honduras: cierran centros de votación e inicia conteo de votos

POR EFE

Los centros de votación de las elecciones generales en Honduras cerraron este domingo a las 18:00 hora local (00:00 GMT), tras una prórroga de una hora, aunque los ciudadanos que aún permanecen en los colegios podrán votar, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

Hall agregó que la jornada transcurrió sin incidentes mayores y contabilizó la participación de más de 2,8 millones de votantes, entre los más de seis millones habilitados.

La presidenta del ente electoral instó, además, a los miembros de las mesas a facilitar el trabajo de los observadores nacionales e internacionales durante el escrutinio, que "es público".

Los principales contendientes presidenciales son Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, la principal fuerza opositora, respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump; y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también en la oposición.