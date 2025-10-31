Nicaragua aprueba ley de incentivos a inversiones en zonas económicas especiales

Centroamérica & Mundo

Las zonas económicas especiales se crearán en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que promueve China, y con la que se busca posicionar a Nicaragua como un nodo logístico internacional.

Por Agencia EFE La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó una iniciativa de Ley que otorga incentivos fiscales, aduaneros, portuarios, fronterizos y administrativos a las empresas que inviertan en zonas económicas especiales que se crearán en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que promueve China, y con la que se busca posicionar al país como un nodo logístico internacional. La Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, presentada en la víspera por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada de forma expedita, sin debate y unanimidad por el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados, en una sesión celebrada en Managua.

El Legislativo destacó que esa normativa consolida los esfuerzos del Ejecutivo sandinista "para posicionar a Nicaragua como un nodo logístico internacional, aprovechando su posición geográfica, paz, estabilidad y seguridad jurídica". La ley establece beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que operen en Zonas Económicas Especiales de la Franja y 1a Ruta, como la exoneración del 100 % de todas sus actividades económicas. También exención del 100 % del pago de Impuesto sobre la Renta de Actividades Económicas (IR) durante 10 años, renovables cada 10 años de forma indefinida. Además exención del 100 % del pago de Impuesto sobre los dividendos obtenidos de la actividad económica durante 10 años, renovables cada 10 años de forma indefinida. Asimismo, exención de impuestos y tasas a extranjeros no residentes en concepto de: intereses sobre préstamos, comisiones, honorarios y pagos por servicios legales en el exterior o en Nicaragua.

VARIOS BENEFICIOS FISCALES

La ley también establece exención de todos los impuestos, derechos de aduana y de consumo, asociados con las importaciones de bienes y servicios destinados a su operación; así como exención de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a compras locales e importaciones de bienes y servicios. Otros beneficios serán la exención total de impuestos indirectos, de venta o selectivos de consumo; exención total de impuesto a la trasmisión de bienes muebles e inmuebles; y la exención total de impuestos municipales. La norma establece que serán beneficiados con esos incentivos "las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras que operen las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta en los sectores como industria manufacturera, agroindustria, tecnología, servicios de valor agregado que facilitan el nacional".