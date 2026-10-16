Nicaragua eleva su previsión de inflación: de 3,5% a 4,5%

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El Banco Central de Nicaragua (BCN) elevó su proyección de inflación doméstica para 2026 a un rango de entre 3,5% y 4,5%, frente al 2,5% y 3,5% estimado en julio pasado, debido a las presiones sobre los precios internacionales y los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño en la producción agropecuaria.
En su actualización de las Perspectivas Macroeconómicas 2026, la entidad monetaria mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento económico, que se sitúa entre 3,5% y 4,5%, así como la estimación de una tasa de desempleo promedio de entre 3% y 3,5%.
El ajuste de las expectativas inflacionarias ocurre en un contexto internacional marcado por el encarecimiento del petróleo, la incertidumbre en torno a las políticas comerciales y los riesgos asociados a las condiciones climáticas. Estos factores podrían trasladarse a los costos de producción y al precio de los bienes y servicios que consumen los hogares.
Los efectos de El Niño también representan un riesgo para el ciclo agrícola, con posibles repercusiones en la disponibilidad y los precios de los alimentos. El BCN advirtió que, aunque las perspectivas económicas para el cierre del año continúan siendo favorables, persisten amenazas relacionadas con los conflictos geopolíticos y las condiciones climáticas.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) muestran que en julio la inflación mensual fue de -0.07 %, mientras que la acumulada alcanzó 2.10 % y la interanual se ubicó en 4 %.
Durante ese mes, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyeron 0,40%, lo que contribuyó a moderar el índice general. En contraste, se registraron incrementos en bebidas alcohólicas y tabaco, bienes y servicios diversos, muebles y artículos para el hogar, así como en restaurantes y hoteles.
Por otra parte, el BCN mantuvo su previsión de un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a entre 7% y 8% del producto interno bruto (PIB).
La institución señaló que la economía nicaragüense conserva fortalezas y que las autoridades monetarias y financieras disponen de herramientas para mitigar los riesgos externos y climáticos que podrían incidir en el desempeño económico.