Nicaragua eleva su previsión de inflación: de 3,5% a 4,5%

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Los efectos de El Niño también representan un riesgo para el ciclo agrícola, con posibles repercusiones en la disponibilidad y los precios de los alimentos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Banco Central de Nicaragua (BCN) elevó su proyección de inflación doméstica para 2026 a un rango de entre 3,5% y 4,5%, frente al 2,5% y 3,5% estimado en julio pasado, debido a las presiones sobre los precios internacionales y los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño en la producción agropecuaria. En su actualización de las Perspectivas Macroeconómicas 2026, la entidad monetaria mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento económico, que se sitúa entre 3,5% y 4,5%, así como la estimación de una tasa de desempleo promedio de entre 3% y 3,5%.

El ajuste de las expectativas inflacionarias ocurre en un contexto internacional marcado por el encarecimiento del petróleo, la incertidumbre en torno a las políticas comerciales y los riesgos asociados a las condiciones climáticas. Estos factores podrían trasladarse a los costos de producción y al precio de los bienes y servicios que consumen los hogares. Los efectos de El Niño también representan un riesgo para el ciclo agrícola, con posibles repercusiones en la disponibilidad y los precios de los alimentos. El BCN advirtió que, aunque las perspectivas económicas para el cierre del año continúan siendo favorables, persisten amenazas relacionadas con los conflictos geopolíticos y las condiciones climáticas. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) muestran que en julio la inflación mensual fue de -0.07 %, mientras que la acumulada alcanzó 2.10 % y la interanual se ubicó en 4 %.