Confianza en actividad económica alcanza nivel más alto en Honduras

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Entre los factores que respaldan este optimismo, los analistas consultados por el BCH destacaron los esfuerzos institucionales para fortalecer las políticas económicas y generar condiciones que favorezcan la inversión.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La confianza en la actividad económica de Honduras alcanzó en septiembre de 2026 su nivel más elevado para ese mes en los últimos cuatro años, al registrar 56,7 puntos, según los resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) del Banco Central de Honduras (BCH). El indicador se mantuvo en zona de expansión por noveno mes consecutivo, reflejando una percepción favorable sobre el desempeño actual y las perspectivas de la economía nacional.

El resultado superior a los 50 puntos, umbral que delimita la zona de expansión, estuvo explicado en un 49,9% por la valoración de la actividad económica presente y en un 50,1% por las expectativas para los próximos meses. Entre los factores que respaldan este optimismo, los analistas consultados destacaron los esfuerzos institucionales para fortalecer las políticas económicas y generar condiciones que favorezcan la inversión. También señalaron la importancia de la política monetaria, el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el flujo sostenido de remesas familiares y el desempeño del sector exportador. A estos elementos se suma una demanda interna que contribuye a mantener estable el clima de negocios, así como una posición externa respaldada por la acumulación de reservas internacionales. Pese a este panorama, los especialistas advirtieron que persisten riesgos que podrían afectar el desempeño económico previsto para 2026. Entre ellos figuran la incertidumbre internacional asociada al conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento de los combustibles, que podría trasladarse a los costos de transporte y logística de las empresas, además de generar presiones sobre los precios de la energía eléctrica y otros bienes.