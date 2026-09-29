Panorama económico de Latinoamérica apunta a una desaceleración en 2026

Centroamérica & Mundo

La calificadora estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región crecerá 1.8 % en 2026, por debajo del 2.3 % registrado en 2025, de acuerdo con las nuevas proyecciones de S&P Global Ratings.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El crecimiento económico de América Latina perderá ritmo durante 2026, en un escenario marcado por el encarecimiento de la energía, una inflación que permanece por encima de las metas de los bancos centrales y condiciones financieras más restrictivas, de acuerdo con las nuevas proyecciones de S&P Global Ratings. La calificadora estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región crecerá 1.8 % en 2026, por debajo del 2.3 % registrado en 2025. Para 2027 anticipa una recuperación moderada, con una expansión de 2 %, conforme disminuyan las presiones sobre los precios de la energía y la inflación comience a ceder, especialmente durante el segundo semestre.

El panorama estará condicionado por factores externos. S&P Global advierte que los mercados emergentes enfrentarán nuevas presiones derivadas del aumento de los precios energéticos, el fenómeno de El Niño y mayores rendimientos de los bonos gubernamentales de largo plazo en las economías desarrolladas. La combinación de estos factores podría mantener elevadas tanto la inflación como las tasas de interés. Entre las principales economías latinoamericanas, Argentina presenta una revisión a la baja. S&P redujo su previsión de crecimiento para 2026 de 2.7 % a 2.2 %, después de que la economía avanzara 1.7 % durante el primer semestre, frente al crecimiento de 4.5 % de 2025. Aunque minería y agricultura han mostrado un desempeño favorable, este no ha compensado la debilidad de la manufactura y los servicios. Para 2027 espera un crecimiento de 2.9 %.