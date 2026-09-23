Economía de Nicaragua mantuvo crecimiento de 4.1 % en primer semestre

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El BCN prevé que la inflación cierre el año en un rango proyectado del 2.5 % al 3.5 %, aunque el titular de la institución advirtió que el encarecimiento internacional del petróleo podría llevar el indicador al límite superior del rango o un poco más.

Por revistaeyn.com El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes R., informó que la economía nicaragüense mantuvo su tendencia de expansión con un crecimiento estimado del 4.1% en el primer semestre de 2026. Durante una entrevista concedida al programa televisivo Estudio TN8, Reyes destacó que el resultado está en línea con el rango de crecimiento económico proyectado por la institución para el presente año, situado entre el 3.5 % y el 4.5 %.

El Presidente del BCN enfatizó que la economía nicaragüense acumula cinco años de crecimiento sostenido, con un promedio cercano al 4.5 %, y recordó que el año anterior cerró con un crecimiento del 4.9 %, consolidando un ciclo de estabilidad macroeconómica basado en la confianza de las familias y los inversionistas. El titular del BCN informó que las reservas internacionales alcanzaron un récord histórico de US$9,950 millones. A esto se suma la captación de más de US$960 millones en Inversión Extranjera Directa durante los primeros seis meses del año. Por su parte, el sector de la construcción aceleró su ritmo con un crecimiento del 16.7% en el primer trimestre del año y del 30.4% en el segundo trimestre, impulsado tanto por la inversión pública como privada. Este crecimiento se complementa con el buen desempeño del comercio, los hoteles y restaurantes, el transporte, las comunicaciones y la intermediación financiera.