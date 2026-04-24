Actividad minera en Nicaragua reporta un crecimiento de 32,8 % en febrero

En términos acumulados, el desempeño también es positivo. Entre enero y febrero, la actividad económica creció 6,4 %, mientras que la variación promedio anual se ubicó en 5,8 %, evidenciando que el dinamismo no es un fenómeno aislado, sino parte de una trayectoria más amplia, reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN).

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), de Nicaragua muestra una expansión interanual de 6,3 % en febrero, apenas por debajo del 6,5 % registrado en enero, pero consistente con una tendencia de crecimiento sostenido.

Sin embargo, al observar la serie desestacionalizada, se registró una leve contracción mensual de 0,2 %, lo que sugiere ciertos ajustes de corto plazo, aunque sin alterar la tendencia general al alza.

“El Índice Mensual de Actividad Económica correspondiente a febrero de 2026 refleja que la actividad económica mantiene su dinamismo, al registrar un crecimiento de 6,3 % con relación a febrero de 2025”, destacó el BCN en su informe oficial. La institución también subrayó que “la variación acumulada en el período enero-febrero se ubicó en 6,4 %, y la variación promedio anual resultó en 5,8 %”.

El crecimiento sectorial presenta contrastes marcados. Entre las actividades con mayor expansión sobresalen la explotación de minas y canteras, con un 32,8 %, seguida por la construcción (18,2 %) y el comercio (15,6 %).

Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, ha denunciado la Fundación del Río.

El Gobierno nicaragüense ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 75 lotes a 17 empresas chinas que ocupan 1.077.448,49 hectáreas, lo que representan más del 8,5 % del territorio nicaragüense, según la Fundación del Río en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'.

También destacan hoteles y restaurantes (7.8 %), otros servicios (7,4 %) e intermediación financiera (5,7 %). Este desempeño sugiere un impulso tanto en sectores vinculados a la inversión como al consumo interno y al turismo.