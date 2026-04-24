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Actividad minera en Nicaragua reporta un crecimiento de 32,8 % en febrero

El Índice Mensual de Actividad Económica de Nicaragua correspondiente a febrero refleja que la actividad económica mantiene su dinamismo, al registrar un crecimiento de 6,3 % con relación a 2025.

  • Actividad minera en Nicaragua reporta un crecimiento de 32,8 % en febrero

    El crecimiento en explotación de minas y canteras fue resultado del aumento en la extracción de oro y plata, explicó el BCN. Foto de iStock
2026-04-24

Por revistaeyn.com

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), de Nicaragua muestra una expansión interanual de 6,3 % en febrero, apenas por debajo del 6,5 % registrado en enero, pero consistente con una tendencia de crecimiento sostenido.

En términos acumulados, el desempeño también es positivo. Entre enero y febrero, la actividad económica creció 6,4 %, mientras que la variación promedio anual se ubicó en 5,8 %, evidenciando que el dinamismo no es un fenómeno aislado, sino parte de una trayectoria más amplia, reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN).

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Sin embargo, al observar la serie desestacionalizada, se registró una leve contracción mensual de 0,2 %, lo que sugiere ciertos ajustes de corto plazo, aunque sin alterar la tendencia general al alza.

“El Índice Mensual de Actividad Económica correspondiente a febrero de 2026 refleja que la actividad económica mantiene su dinamismo, al registrar un crecimiento de 6,3 % con relación a febrero de 2025”, destacó el BCN en su informe oficial. La institución también subrayó que “la variación acumulada en el período enero-febrero se ubicó en 6,4 %, y la variación promedio anual resultó en 5,8 %”.

El crecimiento sectorial presenta contrastes marcados. Entre las actividades con mayor expansión sobresalen la explotación de minas y canteras, con un 32,8 %, seguida por la construcción (18,2 %) y el comercio (15,6 %).

Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, ha denunciado la Fundación del Río.

El Gobierno nicaragüense ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 75 lotes a 17 empresas chinas que ocupan 1.077.448,49 hectáreas, lo que representan más del 8,5 % del territorio nicaragüense, según la Fundación del Río en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'.

También destacan hoteles y restaurantes (7.8 %), otros servicios (7,4 %) e intermediación financiera (5,7 %). Este desempeño sugiere un impulso tanto en sectores vinculados a la inversión como al consumo interno y al turismo.

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Por el contrario, algunos sectores mostraron retrocesos importantes. La pesca y acuicultura cayó 12,6 %, la administración pública y defensa retrocedió 3,1 %, mientras que la agricultura disminuyó 2,6 %. Estas caídas reflejan factores específicos como menores niveles de producción o reducción en áreas cultivadas.

“El crecimiento en explotación de minas y canteras fue resultado del aumento en la extracción de oro y plata”, explicó el BCN, mientras que “las disminuciones en agricultura se originaron por menores áreas cultivadas en maíz, frijol y maní, entre otros factores”.

En la industria manufacturera, el balance es mixto: hubo avances en la producción de cárnicos, azúcar y bebidas, pero retrocesos en textiles y arneses automotrices. En tanto, el sector servicios continúa siendo un pilar, con incrementos en comercio, transporte, salud y educación.

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