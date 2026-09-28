Nicaragua reafirma en la ONU su respaldo a Cuba, China y Rusia

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El cocanciller nicaragüense dijo que al mismo tiempo recogía "las palabras, los principios y valores expresados por el pueblo y Gobierno de la República Popular China, particularmente, la innegociable condición de una sola China".

Por Agencia EFE El cocanciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, reafirmó ante la Asamblea General de la ONU el respaldo de su país a Cuba, China y Rusia, y pidió por la armonía en el mundo para avanzar contra la pobreza. "Expresamos nuestra firme y contundente solidaridad con el heroico pueblo cubano", señaló el cocanciller nicaragüense en su discurso.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó ante la Asamblea General de la ONU, que espera “que nunca ocurra” una intervención militar de EE.UU. en la isla y que, "de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse”. El cocanciller nicaragüense dijo que al mismo tiempo recogía "las palabras, los principios y valores expresados por el pueblo y Gobierno de la República Popular China, particularmente, la innegociable condición de una sola China". Asimismo, sostuvo que el Gobierno de Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo comparte y respalda "la lucha contra el fascismo y el derecho a la paz de la Federación de Rusia".