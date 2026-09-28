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Nicaragua reafirma en la ONU su respaldo a Cuba, China y Rusia

El cocanciller nicaragüense dijo que al mismo tiempo recogía "las palabras, los principios y valores expresados por el pueblo y Gobierno de la República Popular China, particularmente, la innegociable condición de una sola China".

  • Nicaragua reafirma en la ONU su respaldo a Cuba, China y Rusia

    "Expresamos nuestra firme y contundente solidaridad con el heroico pueblo cubano", señaló el cocanciller nicaragüense en su discurso. Foto de cortesía
2026-09-28

Por Agencia EFE

El cocanciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, reafirmó ante la Asamblea General de la ONU el respaldo de su país a Cuba, China y Rusia, y pidió por la armonía en el mundo para avanzar contra la pobreza.

"Expresamos nuestra firme y contundente solidaridad con el heroico pueblo cubano", señaló el cocanciller nicaragüense en su discurso.

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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó ante la Asamblea General de la ONU, que espera “que nunca ocurra” una intervención militar de EE.UU. en la isla y que, "de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse”.

El cocanciller nicaragüense dijo que al mismo tiempo recogía "las palabras, los principios y valores expresados por el pueblo y Gobierno de la República Popular China, particularmente, la innegociable condición de una sola China".

Asimismo, sostuvo que el Gobierno de Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo comparte y respalda "la lucha contra el fascismo y el derecho a la paz de la Federación de Rusia".

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En su mensaje, Jaentschke destacó "la fuerza que van adquiriendo los países más poblados y quizás más solidarios del mundo, en los BRICS, buscando siempre, desde la paz y la seguridad, mejores condiciones para la vida, y el derecho de todos al desarrollo solidario y complementario".

Además, afirmó que Nicaragua llegaba a la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas "con la fuerza de la paz que creemos posible en nuestro país y en el mundo, donde la familia humana se pronuncia, de todas las formas posibles, por la urgencia de la armonía, indispensable para avanzar contra la pobreza, en dignidad, libertad y fraternidad".

Redacción web
Agencia EFE

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