Ortega afirma que Gobierno no se rinde ante amenazas, Costa Rica expresa su preocupación

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El pasado martes, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en una primera legislatura, de dos necesarias, una nueva reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Ortega y Murillo, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

Por Agencia EFE El copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, aseguró que ni su Gobierno ni el Ejército "se venden ni se rinden", luego de que Estados Unidos pidiera a sus socios internacionales no comercializar con Nicaragua tras la reforma constitucional que busca afianzarlo aún más en el poder. Durante el acto del 47 aniversario del cuerpo militar, Ortega apeló a una "fortaleza que viene de Dios" para desafiar las "constantes amenazas externas".

"Ustedes queridos hermanos han sabido dar la vida por el pueblo nicaragüense y estamos seguros que esa disposición, que realmente es una fortaleza que viene de Cristo, que viene de Dios, es la que nos permite decirles a los que nos quieren amenazar y que nos amenazan constantemente: aquí está un pueblo y un ejército que ni se vende ni se rinde, jamás", enfatizó. El pedido de Washington tuvo lugar luego de que el martes fuera aprobada en una primera legislatura, de dos necesarias, una nueva reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

Deterioro democrático

Por su parte, el Gobierno de Costa Rica expresó su preocupación por el "continuo deterioro democrático" en Nicaragua, donde esta semana se aprobó en primera instancia una reforma constitucional que busca afianzar aún más en el poder al mandatario Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007, y a su pareja Rosario Murillo, que ejerce como copresidenta desde 2025. "Costa Rica expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua, agravado por la reciente reforma constitucional que limita aún más la participación política y electoral", manifestó la Cancillería costarricense en un pronunciamiento publicado en su página web y redes sociales.