Nicaragua registra un crecimiento económico de 3,2% en agosto

De acuerdo con los datos divulgados por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el desempeño de agosto permitió que la actividad económica acumulara un incremento de 3,8% durante los primeros ocho meses del año, mientras que la tasa de crecimiento promedio de los últimos 12 meses se situó en 4,7%.

La economía de Nicaragua mantuvo su trayectoria de expansión en agosto de 2026, aunque con resultados desiguales entre los distintos sectores productivos. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reportó un avance interanual de 3,2%, impulsado principalmente por el dinamismo de los servicios, el comercio, la minería y algunas actividades vinculadas con la producción pecuaria.

Los resultados también reflejaron una evolución positiva en términos mensuales. La serie desestacionalizada del indicador aumentó 0,7% frente a julio y mantuvo un crecimiento de 3,2% respecto al mismo mes de 2025. Por su parte, la tendencia-ciclo presentó una variación mensual de 0,4% y una expansión interanual de 2,4%.

Entre los sectores con mayor contribución al resultado destacaron energía y agua, cuya actividad se elevó 21,7%. También sobresalieron la explotación de minas y canteras, con un incremento de 9,8%; el comercio, con 8,4%; hoteles y restaurantes, con 6,6%; el sector pecuario, con 6,2%, y la construcción, que avanzó 6%, señala el BCN.

En contraste, tres actividades importantes cerraron el período con cifras negativas. La agricultura experimentó una contracción de 4,7%, seguida por la industria manufacturera, que retrocedió 4,5%, mientras que la administración pública y defensa registró una caída de 2,9%.

El comportamiento de las actividades primarias estuvo marcado por una mayor extracción de minerales metálicos y no metálicos, así como por el aumento de la producción ganadera y avícola, la obtención de leche y las labores pesqueras. También contribuyó la extracción de madera. Sin embargo, estos resultados no compensaron el descenso agrícola, asociado con una menor actividad en los cultivos de café, caña de azúcar y oleaginosas, indica el BCN.