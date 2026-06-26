República Dominicana tuvo crecimiento económico interanual de 4,7 % en mayo

Centroamérica & Mundo

El comportamiento exhibido por la economía durante mayo de 2026 obedece principalmente a la expansión del valor agregado real de los sectores construcción (7,1 %), minería (6,4 %) y las actividades de servicios en su conjunto (5,3 %).

Por Agencia EFE La economía de República Dominicana registró un crecimiento interanual en mayo de 4,7 %, mientras que durante los primeros cinco meses del año fue de 4,2 %, según cifras divulgadas por el Banco Central (emisor). El organismo resaltó en un documento que el crecimiento de los primeros cinco meses se produce dentro de un contexto externo convulso, marcado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio y un incremento de los costos de transporte internacional de mercancías y del petróleo.

El comportamiento exhibido por la economía durante mayo de 2026 obedece principalmente a la expansión del valor agregado real de los sectores construcción (7,1 %), minería (6,4 %) y las actividades de servicios en su conjunto (5,3 %), aseguró el organismo. También enumeró el crecimiento de un 8,3 % en los servicios profesionales, así como de un 8,2 % en los servicios financieros y un 7,7 % en la enseñanza. En adición, la manufactura local creció 2,9 % y la agropecuaria 2,0 %, mientras el valor agregado de la manufactura de zonas francas registró una variación de -4,1 %. El Banco Central explicó que la expansión interanual de 7,1 % en mayo de 2026 en el sector de la construcción estuvo impulsada por la ejecución de proyectos comerciales, residenciales y turísticos de capital privado, así como por condiciones adecuadas de financiamiento. En este contexto, al cierre de mayo de 2026 el crédito al sector creció 23,7 % de forma interanual, equivalente a más de 35.000 millones de pesos (unos US$584 millones) adicionales respecto al mismo período del año anterior.