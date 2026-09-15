El Salvador: Índice de Producción Industrial creció 3,2% en julio

Empresas & Management

Los resultados del IPI observados hasta julio de 2026 reflejan un fortalecimiento de las actividades industriales, sustentadas en la expansión de la manufactura, el incremento de la demanda energética y los avances en la provisión de servicios básicos de agua potable

Por revistaeyn.com El Índice de Producción Industrial (IPI) de El Salvador registró un crecimiento de 3,2% en julio de 2026 respecto al mismo mes de 2025, reflejando un desempeño favorable de las actividades industriales. Este resultado fue impulsado por el comportamiento positivo de las actividades de suministro de electricidad, industria manufacturera y suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación, señala el Banco Central de Reserva (BCR).

Cabe señalar que el cálculo incorpora las referencias trimestrales actualizadas al segundo trimestre de 2026, incluyendo las revisiones derivadas de las cuentas trimestrales para los cuatro sectores que conforman el IPI. La actividad de Electricidad de El Salvador registró un sólido crecimiento de 7,5%, impulsada por la persistencia de altas temperaturas y las escasas precipitaciones observadas durante el mes, lo que incrementó significativamente el uso de sistemas de climatización y refrigeración en los hogares, comercios e industrias. Debido a la reducción de 72,6% en la generación hidroeléctrica por la limitada disponibilidad de agua en los embalses, el sistema incrementó la participación de la generación térmica y de las importaciones de energía. En este contexto, el gas natural licuado continuó siendo la principal fuente de generación, mientras que la energía solar fotovoltaica destacó con un crecimiento de 35,1%, impulsado por la incorporación de nueva capacidad instalada, señala el BCR. Por otra parte, las actividades de suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación crecieron 5,0% favorecidas por los proyectos ejecutados por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para ampliar la cobertura del servicio, reducir pérdidas y mejorar la eficiencia de la distribución de agua potable. Estos esfuerzos se reflejaron en un incremento de 14,3% en el volumen de agua facturada y en una reducción de 2.2 % del agua no contabilizada.