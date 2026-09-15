El Salvador: Índice de Producción Industrial creció 3,2% en julio

Por revistaeyn.com
El Índice de Producción Industrial (IPI) de El Salvador registró un crecimiento de 3,2% en julio de 2026 respecto al mismo mes de 2025, reflejando un desempeño favorable de las actividades industriales.
Este resultado fue impulsado por el comportamiento positivo de las actividades de suministro de electricidad, industria manufacturera y suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación, señala el Banco Central de Reserva (BCR).
Cabe señalar que el cálculo incorpora las referencias trimestrales actualizadas al segundo trimestre de 2026, incluyendo las revisiones derivadas de las cuentas trimestrales para los cuatro sectores que conforman el IPI.
La actividad de Electricidad de El Salvador registró un sólido crecimiento de 7,5%, impulsada por la persistencia de altas temperaturas y las escasas precipitaciones observadas durante el mes, lo que incrementó significativamente el uso de sistemas de climatización y refrigeración en los hogares, comercios e industrias.
Debido a la reducción de 72,6% en la generación hidroeléctrica por la limitada disponibilidad de agua en los embalses, el sistema incrementó la participación de la generación térmica y de las importaciones de energía. En este contexto, el gas natural licuado continuó siendo la principal fuente de generación, mientras que la energía solar fotovoltaica destacó con un crecimiento de 35,1%, impulsado por la incorporación de nueva capacidad instalada, señala el BCR.
Por otra parte, las actividades de suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación crecieron 5,0% favorecidas por los proyectos ejecutados por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para ampliar la cobertura del servicio, reducir pérdidas y mejorar la eficiencia de la distribución de agua potable. Estos esfuerzos se reflejaron en un incremento de 14,3% en el volumen de agua facturada y en una reducción de 2.2 % del agua no contabilizada.
Por su parte, la industria manufacturera salvadoreña creció 2,3%, respaldada por el desempeño favorable de las actividades de alimentos y bebidas; maquila; fabricación de productos minerales no metálicos; productos químicos, farmacéuticos y plásticos y otras industrias manufactureras.
El grupo de alimentos y bebidas destacó por su crecimiento de 4,7% en valores monetarios, impulsado por el procesamiento de carnes, la fabricación de bebidas, aceites y grasas, productos lácteos y productos de molinería y panadería. Asimismo, la maquila avanzó 7,2% en valores monetarios, favorecida principalmente por la fabricación de semiconductores eléctricos orientados a la exportación, reporta el BCR.
En tanto, la actividad minas y canteras presentó una contracción de 3,5%, principalmente asociada al aumento de las importaciones de cemento, que incidió negativamente sobre la extracción local de piedra caliza utilizada en la fabricación de este producto, y a la ausencia de producción de sal debido a la temporada lluviosa.
Adicionalmente, este resultado estuvo influenciado por un efecto estadístico de comparación, considerando que en julio de 2025 la actividad minas y canteras creció 17,9%.