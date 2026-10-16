Centroamérica & Mundo

Comercio en Panamá crece 26,5% en la Zona Libre de Colón a julio

El crecimiento de las reexportaciones, el aumento de las ventas de vehículos nuevos y la expansión de las importaciones de bienes de consumo, indicadores que reflejan el comportamiento favorable de la actividad comercial durante el período analizado.

  • Comercio en Panamá crece 26,5% en la Zona Libre de Colón a julio

    La Zona Libre de Colón registró un crecimiento interanual acumulado de 26.5 % en sus reexportaciones a julio de 2026. Foto de iStock
2026-10-16

Por revistaeyn.com

El comercio en Panamá mantuvo una trayectoria positiva durante los primeros siete meses de 2026, impulsado por la recuperación de los flujos comerciales regionales a través de la Zona Libre de Colón (ZLC) y un mayor dinamismo del consumo interno, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El documento, basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destaca el crecimiento de las reexportaciones, el aumento de las ventas de vehículos nuevos y la expansión de las importaciones de bienes de consumo, indicadores que reflejan el comportamiento favorable de la actividad comercial durante el período analizado.

Canal de Panamá sube a 33 tránsitos diarios tras aumento de las lluvias

La Zona Libre de Colón registró un crecimiento interanual acumulado de 26,5% en sus reexportaciones a julio de 2026. Desde marzo, la actividad mostró tasas de expansión de doble dígito, con reexportaciones mensuales superiores a US$1,000 millones.

En julio, el crecimiento interanual alcanzó 35,9%, consolidando la tendencia positiva observada durante el año. Este desempeño estuvo asociado al incremento de la demanda en los principales mercados de la región y a la reactivación de los flujos de comercio intrarregional.

Entre los mercados que más contribuyeron al incremento de las reexportaciones destacaron Venezuela, con US$256,2 millones adicionales; Costa Rica, con US$204,7 millones; Estados Unidos, con US$167,9 millones; El Salvador, con US$105,3 millones; Honduras, con US$102,2 millones; Guatemala, con US$98,8 millones; Ecuador, con US$97,6 millones, y Nicaragua, con US$96,4 millones.

Por categoría de productos, las máquinas y aparatos eléctricos registraron un incremento de US$467,3 millones (52,9 %), principalmente por los envíos de equipos informáticos, como computadoras e impresoras.

El FMI alerta del mayor shock petrolero "en cinco o seis décadas"

También sobresalieron los productos farmacéuticos, con US$365,4 millones adicionales; las prendas de vestir, con US$246,3 millones; los perfumes y cosméticos, con US$167,2 millones; el calzado, con US$130,2 millones, y las bebidas y licores, con US$104,8 millones.

El crecimiento en diversos rubros evidencia una recuperación más amplia de la actividad comercial y una demanda regional diversificada, que refuerza el papel de la Zona Libre de Colón como centro de distribución y redistribución de mercancías para América Latina y el Caribe.

En el mercado panameño, los indicadores también reflejaron condiciones favorables para el consumo de los hogares. Las ventas acumuladas de vehículos nuevos alcanzaron 36.452 unidades a julio, lo que representó un aumento de 9,7% frente al mismo período del año anterior.

Los segmentos SUV lideraron el crecimiento, con 1.486 unidades adicionales, seguidos por los sedanes, con 1.275, y las pickups, con 559. Este comportamiento estuvo acompañado por una mayor disponibilidad de financiamiento, mientras que el saldo del crédito destinado a la compra de automóviles aumentó 10,9%.

Las importaciones de bienes de consumo crecieron 21,6% en valor y 16 % en volumen. Entre sus principales componentes destacaron los combustibles y lubricantes, cuyo valor aumentó 53,3%. También se registraron incrementos en los utensilios domésticos (14,0%), los bienes semiduraderos (3,8%) y los bienes no duraderos (1,4%).

En línea con el comportamiento de la actividad económica y del consumo, el despacho de combustibles para el mercado panameño aumentó 13,1% en términos acumulados durante los primeros siete meses del año.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Importaciones
|
Exportaciones
|
Comercio Exterior
|
Zona libre
|
Panamá
|
INEC
|
MEF
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE