Comercio en Panamá crece 26,5% en la Zona Libre de Colón a julio

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El crecimiento de las reexportaciones, el aumento de las ventas de vehículos nuevos y la expansión de las importaciones de bienes de consumo, indicadores que reflejan el comportamiento favorable de la actividad comercial durante el período analizado.

Por revistaeyn.com El comercio en Panamá mantuvo una trayectoria positiva durante los primeros siete meses de 2026, impulsado por la recuperación de los flujos comerciales regionales a través de la Zona Libre de Colón (ZLC) y un mayor dinamismo del consumo interno, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El documento, basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destaca el crecimiento de las reexportaciones, el aumento de las ventas de vehículos nuevos y la expansión de las importaciones de bienes de consumo, indicadores que reflejan el comportamiento favorable de la actividad comercial durante el período analizado.

La Zona Libre de Colón registró un crecimiento interanual acumulado de 26,5% en sus reexportaciones a julio de 2026. Desde marzo, la actividad mostró tasas de expansión de doble dígito, con reexportaciones mensuales superiores a US$1,000 millones. En julio, el crecimiento interanual alcanzó 35,9%, consolidando la tendencia positiva observada durante el año. Este desempeño estuvo asociado al incremento de la demanda en los principales mercados de la región y a la reactivación de los flujos de comercio intrarregional. Entre los mercados que más contribuyeron al incremento de las reexportaciones destacaron Venezuela, con US$256,2 millones adicionales; Costa Rica, con US$204,7 millones; Estados Unidos, con US$167,9 millones; El Salvador, con US$105,3 millones; Honduras, con US$102,2 millones; Guatemala, con US$98,8 millones; Ecuador, con US$97,6 millones, y Nicaragua, con US$96,4 millones. Por categoría de productos, las máquinas y aparatos eléctricos registraron un incremento de US$467,3 millones (52,9 %), principalmente por los envíos de equipos informáticos, como computadoras e impresoras.