IMAE de Nicaragua acumula crecimiento de 3.6 % en el primer semestre

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Entre enero y junio, la economía nicaragüense acumuló una expansión de 3.6 %, mientras que la variación promedio anual se situó en 4.9 %, reporta el Banco Central de Nicaragua.

Por revistaeyn.com La actividad económica de Nicaragua mostró una ligera mejora en junio de 2026, luego de que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registrara un crecimiento interanual de 1.8 %, superior al 0.9 % observado en mayo, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN). El resultado refleja una recuperación en el ritmo de expansión durante el sexto mes del año, aunque el desempeño acumulado todavía se mantiene por debajo del crecimiento promedio de los últimos 12 meses. Entre enero y junio, la economía nicaragüense acumuló una expansión de 3.6 %, mientras que la variación promedio anual se situó en 4.9 %.

Los datos del BCN también muestran un comportamiento positivo al observar la serie desestacionalizada. Este indicador avanzó 0.3% frente a mayo y presentó un incremento de 1% en comparación con junio de 2025. En contraste, la serie de tendencia-ciclo registró una contracción mensual de 0.1 %, aunque conservó un crecimiento interanual de 1.5 %. El desempeño de junio estuvo impulsado principalmente por actividades vinculadas con los servicios, la construcción y algunos segmentos del sector primario. Entre los mayores incrementos destacó energía y agua, con una expansión de 17.9 %, seguida por construcción, que avanzó 11.3 %. También sobresalieron hoteles y restaurantes, con un crecimiento de 8.6%; la actividad pecuaria, con 7.8 %; transporte y comunicaciones, con 6.8 %; otros servicios, también con 6.8 %; y comercio, que aumentó 4.9 %. Dentro de las actividades agropecuarias, la agricultura presentó un comportamiento favorable asociado principalmente con una mayor actividad en los cultivos de granos básicos. El sector pecuario también contribuyó al resultado debido al incremento en la matanza de ganado vacuno, porcino y aves.