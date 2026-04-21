OIM: Intercepción de migrantes en frontera sur de EEUU cayó 89 % en 2025

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El movimiento migratorio hacia el norte a lo largo de la ruta centroamericana, con Estados Unidos como el ansiado destino final, se desplomó en 2025, como lo muestra el hecho de que las intercepciones de migrantes en la frontera suroeste de ese país cayeron un 89 %, según datos divulgados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De este modo, las intercepciones por parte de patrullas fronterizas pasaron de 1,65 millones en 2024 a menos de 180.000 el año pasado.

Este fuerte descenso se reflejó también más al sur de esta ruta migratoria, con una disminución del 98 % en los tránsitos irregulares a través de la selva del Darién, en Panamá, confirmó en Ginebra la directora del Departamento de Respuesta Humanitaria de la OIM, Maria Moita. En paralelo, la organización señaló que hubo una reducción de casi el 90 % en los flujos irregulares en Honduras, todo ello como consecuencia del endurecimiento sin precedentes de la política migratoria de Estados Unidos tanto en sus fronteras como dentro del país. El total de personas que transitaron de forma irregular por el Darién el año pasado fue de 3.091, mientras que los tránsitos por Honduras supusieron algo más de 39.000. La organización apuntó como indicadores complementarios que reflejan la reducción del flujo migratorio que la tramitación de migrantes irregulares en México cayó un 87 %.