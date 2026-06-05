ANÁLISIS / ¿Nuevo ciclo geopolítico? La estrategia de Trump para alinear a América Latina

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

La sucesión de acontecimientos ocurridos esta semana en América Latina invita a observar el tablero regional desde una perspectiva diferente.

Tomadas por separado, las noticias parecen responder a dinámicas nacionales específicas. Una reunión del Comando Sur en Guatemala. Sanciones contra dirigentes cubanos. Advertencias sobre la integridad electoral en Colombia. Presiones sobre Brasil. Investigaciones a políticos mexicanos. Nuevos gestos diplomáticos hacia Bolivia.

Sin embargo, vistas en conjunto, las piezas comienzan a encajar dentro de un patrón más amplio.

La administración de Donald Trump parece estar desplegando una estrategia sistémica y quirúrgicamente ordenada para reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, articulando herramientas diplomáticas, económicas, políticas y de seguridad bajo una misma lógica regional.

La señal más evidente provino de Guatemala, donde el jefe del Comando Sur de Estados Unidos sostuvo reuniones de alto nivel para fortalecer la cooperación en defensa y seguridad. El mensaje es claro: Washington busca consolidar una red de aliados estratégicos en Centroamérica en un momento en que la migración, el crimen organizado y las rutas del narcotráfico vuelven a ocupar un lugar prioritario en la agenda estadounidense.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca incrementó la presión sobre Cuba mediante nuevas sanciones financieras dirigidas al círculo más cercano del régimen. No se trata únicamente de una medida simbólica. Es también una señal política hacia el resto de la región sobre los costos de permanecer fuera de la órbita de Washington.

En Colombia, Estados Unidos advirtió que podría retirar visas a quienes intenten manipular procesos electorales. Aunque la declaración se presenta como una defensa de la institucionalidad democrática, también refleja el creciente interés de Washington por los procesos políticos de uno de sus principales socios estratégicos en Sudamérica.

Brasil constituye probablemente el caso más relevante. Las recientes tensiones entre Washington y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva abarcan desde cuestiones comerciales hasta diferencias geopolíticas y de seguridad. La presión estadounidense coincide con un ciclo electoral cada vez más intenso y con el fortalecimiento del entorno político vinculado al bolsonarismo. Para Washington, Brasil es demasiado importante económica, política y estratégicamente como para quedar fuera de su esfera de influencia.

México muestra otra dimensión de esta estrategia. Las investigaciones estadounidenses que alcanzan a dirigentes políticos de estados fronterizos reflejan la creciente decisión de vincular el combate al narcotráfico con responsabilidades institucionales y políticas. La lucha contra los carteles ya no aparece como un tema exclusivamente policial; se ha convertido en una cuestión central de seguridad nacional para Estados Unidos.

Incluso Bolivia, tradicionalmente menos visible dentro de la agenda hemisférica estadounidense, recibió señales de acercamiento y respaldo en medio de un contexto interno complejo. Washington parece decidido a evitar vacíos de influencia en una región donde la competencia geopolítica se ha intensificado.