Opinión: 2026 y los retos económicos de Centroamérica

Por: David Salomón Amador (*)

El 2026 será un año de retos económicos para Centroamérica, según la CEPAL, el crecimiento promedio será del 2.6%, la entidad estima según sus proyecciones que tres países tendrán un repunte individual, ellos serán Panamá, Guatemala y Honduras; caso particular Guatemala y Honduras como consecuencia de una estabilidad Macroeconómica; el flujo de las remesas desde EEUU y la recuperación del comercio regional de ambos países, en específico Honduras pudiera repuntar porque habrá cambio de gobierno, y ello traería como consecuencia una mejora a la economía en dicho país.

Panamá se proyecta un crecimiento del 4.1%; Guatemala del 3.4% y Honduras un 3.1%; en ese sentido estas economías podrían robustecer sus niveles en la micro y macro, con la finalidad de tener mayor estabilidad y mejor circulante de efectivo, todo ello sumado a los esfuerzos de cada administración de cada país, en controlar el gasto público; mejorar la inversión pública y privada, mejorar los indicadores de inflación; manejo del factor cambiario en relación al dólar, son una serie de aspectos económicos relevantes que harán que estas economías mejoren según las proyecciones para año 2026.

El Economista en Jefe del Fondo Monetario Internacional; Pierre-Olivier Gourinchas, resaltó que la gran noticia es la divergencia entre EEUU y el resto del mundo, pues mientras la primera economía del mundo se expande a niveles de antes de la pandemia, la China, no (4,6%). Por regiones, en América Latina y el Caribe, las previsiones de crecimiento arrojan un alza de la economía de 2,5% y 2,7% para 2025 y 2026. Esto, pese que las principales economías de la zona, México y Brasil, tuvieron una cifra baja, 1,4% y 2,2% respectivamente.