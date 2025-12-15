Opinión: 2026 y los retos económicos de Centroamérica

Por: David Salomón Amador (*)
El 2026 será un año de retos económicos para Centroamérica, según la CEPAL, el crecimiento promedio será del 2.6%, la entidad estima según sus proyecciones que tres países tendrán un repunte individual, ellos serán Panamá, Guatemala y Honduras; caso particular Guatemala y Honduras como consecuencia de una estabilidad Macroeconómica; el flujo de las remesas desde EEUU y la recuperación del comercio regional de ambos países, en específico Honduras pudiera repuntar porque habrá cambio de gobierno, y ello traería como consecuencia una mejora a la economía en dicho país.
Panamá se proyecta un crecimiento del 4.1%; Guatemala del 3.4% y Honduras un 3.1%; en ese sentido estas economías podrían robustecer sus niveles en la micro y macro, con la finalidad de tener mayor estabilidad y mejor circulante de efectivo, todo ello sumado a los esfuerzos de cada administración de cada país, en controlar el gasto público; mejorar la inversión pública y privada, mejorar los indicadores de inflación; manejo del factor cambiario en relación al dólar, son una serie de aspectos económicos relevantes que harán que estas economías mejoren según las proyecciones para año 2026.
El Economista en Jefe del Fondo Monetario Internacional; Pierre-Olivier Gourinchas, resaltó que la gran noticia es la divergencia entre EEUU y el resto del mundo, pues mientras la primera economía del mundo se expande a niveles de antes de la pandemia, la China, no (4,6%). Por regiones, en América Latina y el Caribe, las previsiones de crecimiento arrojan un alza de la economía de 2,5% y 2,7% para 2025 y 2026. Esto, pese que las principales economías de la zona, México y Brasil, tuvieron una cifra baja, 1,4% y 2,2% respectivamente.
De acuerdo con lo indicado por el Economista Jefe del FMI existe una alerta sobre presiones externas que podrían amenazar la senda positiva de crecimiento en las diferentes economías. Además, señala a la inflación como un riesgo persistente que no termina de despejarse y que está provocando una diferencia sustancial también en las políticas monetarias y fiscales en todo el mundo.
El informe del FMI prevé que la inflación general mundial disminuya a 4,2% en 2025 y a 3,5% en 2026, y que converja hacia el nivel fijado como meta más pronto en las economías avanzadas que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.
Todos estos panoramas indican que los países de Centroamérica seguirán teniendo retos considerables en las economías en el 2026; sumado a ello las políticas arancelarias del Gobierno Americano, podría generar mayores presiones en vista que la dependencia de las remesas especialmente de los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, generen procesos inflacionarios; sin embargo también estas economías pueden presentar una oportunidad de volverse hub´s comerciales para empresas mundiales por la cercanía con el principal mercado, acá es donde se deberá tener ventajas competitivas.
Las tarifas que el Gobierno de EEUU ya publicadas para los países de Centroamérica podrían generar que haya productos que se queden en inventarios sobre todo productos perecederos que podrían provocar cuantiosas perdidas a las economías, y al no lograr colocarse en mercados internacionales, afecten de manera severa a los empresarios de los rubros afectados.
Centroamérica tiene manera de cómo mejorar la inversión extranjera, en cada país hay inversiones del sector textil, sector comunicaciones, sector servicios bilingües y se han ido incrementando y debería ser una ventaja y ojalá las presentes administraciones de los gobiernos puedan ver que hay oportunidades, si las mismas se aprovechan en función de generar mayores fuentes de empleo que a su vez generan riqueza y circulantes en cada país.
*David Salomón Amador, MBA con 25 años Experiencia en Sector Financiero.