Estas tarifas han tenido un fuerte impacto en la economía mundial, especialmente en tema de exportaciones-importaciones, según cálculos iniciales de US$340.000 millones de dólares según el departamento de comercio de EEUU.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; desde inicio de su segundo mandato expuso que parte de su plan para hacer eco de su Slogan Make America Great Again – Hacer de América Grande de Nuevo ; impondrían impuestos a los países que no exportan a EEUU y sus precios según el; son over o sobre precios que los ciudadanos americanos pagan, porque es el país con la mejor economía mundial.

Esto es una problemática global que hasta los mismos americanos están siendo severamente afectados

-Los agricultores no pudieron vender sus producciones de soya, a su principal comprador china,

-Las empresas americanas que requerían comprar maquinaria a otros países ya no han podido hacerlo por el incremento de precios, de igual forma aquellos que requerían comprar suministros industriales, ingredientes farmacéuticos y equipos de telecomunicaciones.

Luego de meses de acumular existencias para llenar sus almacenes y depósitos por la llamadas tarifas ahora enfrentan con el hecho que los precios son superiores y deben pagarlo sí o sí.

La acumulación de existencias por parte de las empresas antes de que los aranceles entraran en vigor también ha sido un factor importante para mitigar el impacto económico de los gravámenes. Durante meses, las empresas estadounidenses han podido abstenerse de aumentar sus precios, mientras iban agotando las existencias más antiguas.

Sin embargo, a medida que el tiempo ha transcurrido en el año 2025; y los inventarios que fueron acumulados por las empresas americanas al inicio del año , el mismo ha disminuido, y más empresas han empezado a trasladar la carga de los aranceles a los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos.

Esto ha afectado la popularidad de Trump y ha planteado un enigma para un presidente cuya campaña estuvo basada en su capacidad de mantener los costos bajos para las familias estadounidenses.

Este mes de noviembre, los demócratas ganaron elecciones en todo el país, en gran parte aprovechando la preocupación generada por el costo de la vida.

La semana pasada, el gobierno de Trump presentó nuevas exenciones arancelarias en un esfuerzo por reducir los precios de algunos alimentos. Queda por ver si la preocupación por los elevados costos de consumo animará al gobierno a dar marcha atrás con sus aranceles.