Opinión: impacto para Centroamérica de la nueva geopolítica mundial (2026)

Las perspectivas para el año 2026, según los organismos financieros mundial fueron conservadores, específicamente con un promedio de crecimiento económico del 3 %, ello en función de las premisas de que los países enfrentaran serios problemas de déficits fiscales, procesos inflacionarios, el efectos de las políticas arancelarias del gobierno americano, las tasas de interés que podrían tener fluctuaciones severas como consecuencia del manejo del tesoro en EEUU y con la lucha geopolítica a nivel mundial y específicamente posibles conflictos armados en el medio oriente.

Por otro lado, como consecuencia de la misma guerra el precio del petróleo en barril ha ido incrementándose y lo muestra la gráfica inferior con un valor de cierre el día 2 de marzo de US$92.86; este precio podría sufrir mayores aumentos como consecuencia de la duración del conflicto armado.

La escalada del conflicto en medio oriente ya tiene un impacto en las economías, primero el índice de New York; presentaba a las 4:32 pm del día 6 de marzo, indicadores negativos, todo ello como consecuencia de la Guerra ya de 7 días entre EEUU, Israel vrs. Irán.

Fuente: commodity.com – 2 de marzo 2026

Al tener estos incrementos en un producto Commodity, pudiera afectar de manera directa las economías de los países centroamericanos, en vista de que el petróleo tiene incidencia directa en la logística, transportes, energía, precio de carburantes y consecuentemente en la economía familiar del día a día; y acá es donde se pueden elevar las alarmas a nivel mundial

Cuando existe una volatibilidad en los mercados, con un producto que tiene un impacto de índole mundial, lo que genera es incertidumbre que a su vez se transforma en incrementos de precios, y el petróleo es un indicador real del mercado mundial, al incrementarse y ver como parte del crudo pasa por las costas de Irán a través del estrecho de Ormuz; este ha comenzado a incrementar de forma paulatina el precio del petróleo, como consecuencia de ello; los precios de productos y servicios relacionados directa e indirectamente del petróleo, tendrán incrementos, estos son traspasados a las diferentes cadenas de valor, con la finalidad de que el consumidor final sea quien absorba y pague.

El impacto de lo anterior es que tendremos productos más caros, eso disminuye la capacidad adquisitiva de las poblaciones en general, a su vez condiciona el crecimiento económico de los países Centroamericanos, y afecta en el indicador de precios al consumidor; impacta de forma directa en la inflación y los mercados cambiarios; lo que vuelve a nuestra zona en mercado volátil y cuando estas variaciones ocurren podrían generarse salidas de capitales con la finalidad de asegurar los capitales en moneda dura y retrasar inversiones en los países de la Region.

Las economías Centroamericanas deben estar atentas al desenvolvimiento del conflicto armado, ya que es su mayoría son importadoras y al ser este tipo de economías de alto consumo, podría desencadenar un sobre inventario de mercancías, y haya poco efectivo circulante, o en su defecto escasez de productos al incrementarse precios y haya mayor devaluación de las monedas locales, imposibilitando el movimiento de fondos o recursos que se requieren para que haya crecimiento económico esperado.