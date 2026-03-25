Petróleo en zona crítica: mercados atentos a Kharg, corazón energético de Irán

Centroamérica & Mundo

Si EE.UU. decide inutilizar el nodo exportador que mantiene vivo el flujo petrolero iraní, el mercado energético global entrará en otra fase. La tensión ya no gira solo en torno a la guerra, sino al riesgo de una disrupción real de oferta con impacto sobre China, la industria y las cadenas logísticas.

Por: Norma Lezcano - revistaeyn.com El petróleo volvió a dar este miércoles una señal que, leída superficialmente, podría parecer tranquilizadora: el Brent retrocedió con fuerza y volvió a moverse por debajo del umbral psicológico de los US$100, mientras el mercado interpretaba que la Casa Blanca todavía no había cerrado la puerta a una salida negociada con Irán. Pero debajo de ese alivio táctico, el mercado energético global está procesando una pregunta mucho más delicada: si Estados Unidos avanzará o no sobre la isla de Kharg, situada en el Golfo Pérsico y convertida hoy en el principal punto neurálgico de la tensión petrolera. Desde allí sale buena parte del crudo iraní que termina alimentando, directa o indirectamente, la demanda china. Si Washington decide avanzar sobre la infraestructura que todavía mantiene exportando a Irán, el conflicto dejaría de ser solo una crisis geopolítica para convertirse en un shock de oferta de alcance mundial. Ese es, hoy, el verdadero punto de inflexión que miran traders, refinadores, aseguradoras marítimas y gobiernos.

La guerra ya no se sigue únicamente por el intercambio de ataques o por el pulso diplomático entre Donald Trump y Teherán. El foco real está en si Estados Unidos está dispuesto a cruzar una línea que, hasta ahora, evitó cruzar del todo: inutilizar el nodo energético que sostiene la salida del crudo iraní al mercado internacional. Y si eso ocurriera, el barril dejaría de reaccionar solo a titulares políticos para empezar a descontar una pérdida efectiva de barriles.

El mercado no está leyendo paz, sino pausa

La baja del crudo de este miércoles no refleja una descompresión estructural. Refleja, más bien, que el mercado sigue operando bajo la hipótesis de que todavía existe una ventana diplomática. Trump aseguró que hay conversaciones en curso y que ve margen para un entendimiento; en paralelo, medios estadounidenses y financieros reportaron que Washington trasladó a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar cerrar la guerra. Esa combinación —amenaza militar y diplomacia abierta— es la que hoy explica la extrema volatilidad del petróleo. En otras palabras: el mercado no está premiando la paz, sino la posibilidad de que el conflicto todavía no haya escalado hacia su forma más disruptiva. Mientras la infraestructura crítica iraní siga operativa, los operadores pueden seguir apostando a que el sistema todavía conserva una válvula de contención. Pero esa contención depende de un equilibrio muy frágil. Basta una decisión militar sobre un puñado de activos clave para que cambie la lógica entera del mercado.

Kharg/Jark: el punto donde la guerra se vuelve petróleo

En esa ecuación, el corazón estratégico no está en una abstracción como “el Golfo”, sino en un punto muy concreto: la isla de Kharg —o Jark, en español—, el principal nodo exportador del petróleo iraní. Reportes de mercado y análisis internacionales coinciden en que alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán pasan por allí, lo que convierte a ese enclave en una pieza crítica no solo para Teherán, sino también para la estabilidad del suministro regional.

La importancia de Kharg no es teórica. En los últimos días ya apareció en el radar militar del conflicto: Estados Unidos atacó objetivos militares en la isla, pero evitó impactar de lleno sobre las instalaciones petroleras. Y esa distinción es crucial: significa que Washington ya rozó el corazón energético iraní, pero todavía no lo apagó.

Esa diferencia es exactamente la que hoy sostiene la oscilación del mercado entre una crisis severa y un shock mayor. Mientras Kharg siga funcionando, Irán conserva capacidad de exportación, flujo de caja y presencia efectiva en el mercado. Si ese nodo deja de operar, la discusión cambia de inmediato. Ya no se trataría de una guerra que convive con el comercio petrolero, sino de una guerra que empieza a estrangularlo.

Trump juega en dos tableros

La señal más compleja para los mercados no viene solo de Irán, sino del propio Trump. El presidente estadounidense está jugando en simultáneo en dos tableros: uno de coerción máxima y otro de negociación pública. En el primero, mantiene la amenaza sobre la infraestructura energética iraní y preserva capacidad militar adicional en la zona; en el segundo, insiste en que todavía hay interlocutores válidos y en que una salida negociada sigue siendo posible. Ese doble movimiento genera un problema de lectura para los mercados. Porque obliga a operar no sobre hechos cerrados, sino sobre intenciones estratégicas. Y la pregunta que hoy domina la lógica del barril no es si hay o no conversaciones. La pregunta es otra: si la diplomacia es una vía real de salida o una pausa táctica antes de un salto mayor sobre infraestructura crítica. Ese matiz importa mucho. Porque si el mercado empieza a concluir que la negociación es solo una cobertura política antes de una escalada energética, el precio del crudo podría reaccionar con mucha más violencia que la vista hasta ahora.

El problema ya no es el barril

El problema, además, no termina en el petróleo. Y ahí es donde el conflicto empieza a adquirir una dimensión más seria para la economía global. Lo que se está tensionando no es solo un commodity: es una red entera de insumos energéticos, industriales y logísticos que atraviesan el Golfo y alimentan cadenas productivas en Asia, Europa y mercados emergentes. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya advirtió este mes que las condiciones del mercado petrolero se deterioraron rápidamente y que los riesgos para la seguridad de suministro son “significativos y crecientes”, al punto de activar una liberación extraordinaria de reservas de emergencia.