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Oxford y ULatina invitan a especializarse en medición de pobreza multidimensional

La Universidad de Oxford y la Universidad Latina de Costa Rica abrirán en julio una escuela intensiva sobre Medición y Análisis de Pobreza Multidimensional. En una región donde las empresas hablan cada vez más de sostenibilidad, talento e impacto, entender cómo se mide la pobreza ya dejó de ser un conocimiento exclusivo del sector público.

Por: revistaeyn.com Entender la pobreza ya no es solo tarea de economistas o gobiernos. Cada vez más, también es una competencia estratégica para profesionales de recursos humanos, sostenibilidad, datos, asuntos públicos, academia y liderazgo corporativo. Ese es el trasfondo de la Escuela de Verano OPHI 2026: Medición y análisis de la pobreza multidimensional, que organizarán en San José, Costa Rica, la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford y la Universidad Latina de Costa Rica (ULatina), del 20 al 31 de julio de 2026. El programa estará dirigido por Sabina Alkire, directora de OPHI y una de las voces más influyentes del mundo en este campo. La convocatoria está abierta a estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios públicos y profesionales interesados en adquirir formación técnica en el Método Alkire-Foster, hoy utilizado por más de 50 países para medir pobreza multidimensional y también como referencia en el seguimiento del ODS 1 sobre fin de la pobreza.

Por qué este tema importa más que antes

Durante años, la pobreza se midió sobre todo por ingresos. Pero esa fotografía ya no alcanza para explicar realidades cada vez más complejas.

Una persona puede no ser pobre en términos salariales y, aun así, vivir privaciones severas en educación, salud, vivienda, conectividad, seguridad o acceso a servicios básicos. Esa es precisamente la lógica de la pobreza multidimensional: mirar no solo cuánto gana una persona, sino cómo vive. En un entorno donde las empresas están bajo más presión para demostrar impacto real —no solo discurso ESG—, esa capacidad analítica gana valor. Sirve para diseñar programas de bienestar laboral más efectivos, políticas de inclusión y retención de talento, iniciativas de desarrollo comunitario y decisiones de inversión social basadas en evidencia, no en intuición. También importa para gobiernos, organismos multilaterales, universidades y consultoras que hoy necesitan medir mejor para intervenir mejor.



De política pública a gestión empresarial

El punto ya no pasa solo por saber cuántas personas están bajo una línea de pobreza. Lo decisivo es poder responder preguntas más útiles para la gestión: ¿Qué privaciones pesan más en ciertos territorios o grupos?¿Qué hogares o comunidades están quedando rezagados?¿Qué intervención realmente cambia resultados y cuál solo consume presupuesto? Ese enfoque explica por qué la metodología desarrollada por OPHI ganó peso en políticas públicas y también en el mundo corporativo. La lógica es simple, pero poderosa: si no se mide bien el problema, se interviene mal.

Para áreas de Recursos Humanos, por ejemplo, esto abre una conversación mucho más sofisticada sobre bienestar.

Una organización puede pagar salarios competitivos y aun así tener colaboradores con privaciones críticas en transporte, cuido, vivienda, salud o acceso digital. Para áreas de sostenibilidad y relaciones corporativas, permite dejar atrás programas genéricos y avanzar hacia inversiones sociales más focalizadas y medibles.



Costa Rica, un laboratorio adelantado

No es casual que esta edición se realice en Costa Rica. El país fue pionero en la adopción de este enfoque y construyó una de las experiencias más observadas de la región en el uso de métricas multidimensionales para orientar decisiones públicas y, más adelante, también empresariales. E&N ya había documentado años atrás cómo Costa Rica se convirtió en referencia regional al incorporar el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como herramienta de política y luego extender esa lógica hacia el sector privado, incluyendo aplicaciones empresariales orientadas a entender mejor las privaciones que afectan a colaboradores y hogares. Ese antecedente le da a la escuela un contexto especialmente potente: no se realizará solo en un campus universitario, sino en uno de los países donde esta metodología dejó de ser teoría y pasó a influir en decisiones concretas.

Qué ofrece la formación

La Escuela de Verano OPHI 2026 será un programa presencial, intensivo y de tiempo completo, impartido en inglés. Durante dos semanas, los participantes trabajarán con el método Alkire-Foster, participarán en discusiones académicas y sesiones prácticas, y realizarán ejercicios con Stata. El curso incluirá además seminarios y espacios de preguntas y respuestas con Sabina Alkire e investigadores de OPHI, con foco en experiencias aplicadas de distintos países. La propuesta no está pensada como una introducción superficial, sino como una formación técnica para quienes quieren usar esta metodología de forma seria en investigación, política pública o gestión institucional.

Requisitos y perfil del programa