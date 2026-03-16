Menos de 60% de jóvenes en Triángulo Norte de CA finaliza educación secundaria

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La movilidad humana en Centroamérica (por migración, desastres naturales o la violencia) se ha consolidado como uno de los mayores retos para la garantía del derecho a la educación, señala estudio de CME.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Menos de la mitad de los adolescentes de Honduras y Guatemala logran completar la educación secundaria y apenas un 60 % lo consiguen en El Salvador, según un informe presentado por la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CME). El trabajo, titulado "Educación negada, futuros truncados: adolescencias en movilidad ante la emergencia educativa en Centroamérica", advierte de la grave crisis educativa que afecta a adolescentes en movilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Las sociedades del Triángulo Norte de Centroamérica enfrentan una combinación de violencia generalizada, pobreza estructural, debilidad institucional y un riesgo frente a desastres. Dichas crisis crean una espiral de exclusión, migración y desplazamiento forzado que condiciona las trayectorias educativas y de vida de la adolescencia centroamericana. "La evidencia recogida confirma que el acceso a la educación enfrenta desafíos estructurales alimentados por emergencias recurrentes, la continuidad de desigualdades, la falta de coordinación interinstitucional, el financiamiento insuficiente y los rezagos históricos en políticas públicas", señala el informe. El estudio añade que los adolescentes en movilidad enfrentan una auténtica carrera de obstáculos para acceder y mantenerse en la escuela secundaria. Entre las principales barreras destacan la inestabilidad residencial, la discriminación, el reconocimiento limitado de estudios previos y la ausencia de apoyos socioemocionales.

En El Salvador, Guatemala y Honduras, la movilidad humana y las condiciones socioeconómicas "aceleran la fragilidad del derecho a la educación, profundizando desigualdades y visibilizando las inequidades preexistentes".

IMPACTO DE LA MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

La movilidad humana en Centroamérica se ha consolidado como uno de los mayores retos para la garantía del derecho a la educación. Por ejemplo, entre enero y agosto de 2024, más de 108.000 niños y adolescentes migrantes fueron detenidos en México, la mayoría provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. En Honduras, más de 128.000 niñas y niños han sido registrados como retornados entre 2014 y agosto de 2025; sin embargo, estos datos no reflejan la totalidad de desplazados internos, que suelen ser la categoría menos documentada y visibilizada. Cabe señalar que ninguno de estos países alcanza el 6 % del producto interno bruto (PIB) recomendado para el sector educativo. En 2023, El Salvador y Guatemala destinaron apenas el 3,2 %, mientras que Honduras dedicó un 4 %, concentrando la mayor parte del gasto en salarios y dejando sin recursos suficientes a programas psicosociales o de apoyo pedagógico. Ejemplo de este impacto estructural es que, en Honduras, la cobertura educativa en el ciclo III (noveno grado) cayó al 45,5 % en 2023, mientras que en educación media apenas alcanzó el 24,9 %. Más de 846.000 niños (de 6 a 17 años) permanecieron fuera del sistema educativo ese año. En Guatemala, aunque la matrícula en preescolar aumentó un 13 % y en primaria un 18 % en 2023, la cobertura en secundaria sigue siendo menor al 30 % y los avances no logran revertir la exclusión acumulada, especialmente entre adolescentes migrantes o residentes en zonas rurales. Además, permanece el desafío de un gasto público por estudiante que es uno de los más bajos en la región: en Guatemala, menos de US$1.000 PPP anuales frente al promedio de US$3.081 del resto de América Latina.