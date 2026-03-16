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Menos de 60% de jóvenes en Triángulo Norte de CA finaliza educación secundaria

La movilidad humana en Centroamérica (por migración, desastres naturales o la violencia) se ha consolidado como uno de los mayores retos para la garantía del derecho a la educación, señala estudio de CME.

  • Menos de 60% de jóvenes en Triángulo Norte de CA finaliza educación secundaria

    Honduras y El Salvador presentan rezagos persistentes en aprendizajes básicos, con profundas brechas territoriales, socioeconómicas y étnicas. Foto de iStock
2026-03-16

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Menos de la mitad de los adolescentes de Honduras y Guatemala logran completar la educación secundaria y apenas un 60 % lo consiguen en El Salvador, según un informe presentado por la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CME).

El trabajo, titulado "Educación negada, futuros truncados: adolescencias en movilidad ante la emergencia educativa en Centroamérica", advierte de la grave crisis educativa que afecta a adolescentes en movilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras.

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Las sociedades del Triángulo Norte de Centroamérica enfrentan una combinación de violencia generalizada, pobreza estructural, debilidad institucional y un riesgo frente a desastres. Dichas crisis crean una espiral de exclusión, migración y desplazamiento forzado que condiciona las trayectorias educativas y de vida de la adolescencia centroamericana.

"La evidencia recogida confirma que el acceso a la educación enfrenta desafíos estructurales alimentados por emergencias recurrentes, la continuidad de desigualdades, la falta de coordinación interinstitucional, el financiamiento insuficiente y los rezagos históricos en políticas públicas", señala el informe.

El estudio añade que los adolescentes en movilidad enfrentan una auténtica carrera de obstáculos para acceder y mantenerse en la escuela secundaria. Entre las principales barreras destacan la inestabilidad residencial, la discriminación, el reconocimiento limitado de estudios previos y la ausencia de apoyos socioemocionales.

Menos de 60% de jóvenes en Triángulo Norte de CA finaliza educación secundaria

En El Salvador, Guatemala y Honduras, la movilidad humana y las condiciones socioeconómicas "aceleran la fragilidad del derecho a la educación, profundizando desigualdades y visibilizando las inequidades preexistentes".

IMPACTO DE LA MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

La movilidad humana en Centroamérica se ha consolidado como uno de los mayores retos para la garantía del derecho a la educación. Por ejemplo, entre enero y agosto de 2024, más de 108.000 niños y adolescentes migrantes fueron detenidos en México, la mayoría provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. En Honduras, más de 128.000 niñas y niños han sido registrados como retornados entre 2014 y agosto de 2025; sin embargo, estos datos no reflejan la totalidad de desplazados internos, que suelen ser la categoría menos documentada y visibilizada.

Cabe señalar que ninguno de estos países alcanza el 6 % del producto interno bruto (PIB) recomendado para el sector educativo. En 2023, El Salvador y Guatemala destinaron apenas el 3,2 %, mientras que Honduras dedicó un 4 %, concentrando la mayor parte del gasto en salarios y dejando sin recursos suficientes a programas psicosociales o de apoyo pedagógico.

Ejemplo de este impacto estructural es que, en Honduras, la cobertura educativa en el ciclo III (noveno grado) cayó al 45,5 % en 2023, mientras que en educación media apenas alcanzó el 24,9 %. Más de 846.000 niños (de 6 a 17 años) permanecieron fuera del sistema educativo ese año. En Guatemala, aunque la matrícula en preescolar aumentó un 13 % y en primaria un 18 % en 2023, la cobertura en secundaria sigue siendo menor al 30 % y los avances no logran revertir la exclusión acumulada, especialmente entre adolescentes migrantes o residentes en zonas rurales. Además, permanece el desafío de un gasto público por estudiante que es uno de los más bajos en la región: en Guatemala, menos de US$1.000 PPP anuales frente al promedio de US$3.081 del resto de América Latina.

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Esta situación se refleja también en el rendimiento académico. Por ejemplo, según el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de UNESCO, Guatemala ha retrocedido gravemente: el 60,7 % de los estudiantes de tercer grado se encuentra en el nivel más bajo de desempeño en lectura, cuando el promedio regional es de 44,3 %, y el 64 % de sexto grado en matemáticas también está en el nivel más bajo de desempeño. El ERCE 2019-2023 evidencia además que Honduras y El Salvador presentan rezagos persistentes en aprendizajes básicos, con profundas brechas territoriales, socioeconómicas y étnicas, agravadas aún más por los efectos de la pandemia.

Los impactos se manifiestan de forma diversa en cada país: en El Salvador, la matrícula escolar se ha reducido debido a la migración, la baja natalidad y el abandono educativo; Guatemala enfrenta las mayores desigualdades urbano-rurales, con una cobertura secundaria inferior al 40 % entre adolescentes de 12 a 16 años; y Honduras muestra un descenso en la matrícula de secundaria, pasando de 584.617 estudiantes en 2021 a 570.863 en 2022.

Según datos recientes, el 63 % de la población hondureña el 56% de la población guatemalteca vive en pobreza y, en El Salvador, el 30.3% de la población enfrenta pobreza. La pobreza, asociada a dinámicas de violencia y desplazamiento, impacta directamente en la salud mental, el bienestar y las oportunidades educativas de la adolescencia.

Ante esta situación, la CME propone cambios para renovar los modelos de gobernanza, coordinación y financiación para superar las barreras tradicionales entre actores humanitarios, sectores estatales, sociedad civil y comunidades.

También indica la necesidad del financiamiento multianual, la participación activa de los propios adolescentes y sus familias e integrar un sistema de indicadores de protección, desarrollo y paz en todo el proceso de planificación educativa.

Con información de Agencia EFE

Redacción web
Agencia EFE

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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