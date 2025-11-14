Panamá ajusta compra de aeronaves a Embraer para adaptarla espacios fiscales

POR EFE

El Gobierno de Panamá aprobó un ajuste en la compra al fabricante brasileño Embraer de cuatro aviones A-29 Super Tucano, por los que pagará finalmente 76,3 millones de dólares, a fin de adaptarla al espacio fiscal disponible en los años fiscales de 2025 a 2034.

Una modificación a una resolución del 11 de marzo pasado establece que Panamá pagará a Embraer para el suministro de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano "la suma de 76.357.355,70 de dólares, que incluye el ITBMS (una especie de IVA con tasa del 7 %), más el monto del financiamiento".

"Esto con el fin de alinear la compra con el procedimiento de adquisición de las aeronaves con los espacios fiscales permitidos por la Ley de Responsabilidad Social", señala un comunicado de prensa de la Presidencia panameña.