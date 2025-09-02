Centroamérica & Mundo

Estas son las claves de la visita del presidente de Panamá a Japón

Algunas de las actividades están centradas en la economía, inversión y comercio, según informó el Gobierno de Panamá el pasado domingo.

POR EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, puso rumbo este lunes a Japón, donde sostendrá una visita oficial hasta el próximo 6 de septiembre con reuniones con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y grupos navieros así como recorrer la Expo 2025 de Osaka. "Ya volando a Tokyo. (Con una) Agenda muy importante y pesada. Desde reunión con (el) Primer Ministro hasta con los más importantes grupos y gremios japoneses navieros e industriales conectados con Panamá y con sus intenciones puestas en nuestro país", dijo Mulino en sus redes sociales.

Y agregó: "Este viaje es especial. Desde 1988 he construido relaciones y amigos en Japón. Hoy los veré como Presidente del país del q tanto les hable por muchos años. Gran ocasión y sin duda abrimos espacios de trabajo e inversión conjunta. Gran honor!!". La visita oficial de Mulino a Japón se realizará entre el 2 y 6 de septiembre con una agenda que incluye esa reunión con Ishiba y otras actividades centradas en la economía, inversión y comercio, según informó el Gobierno de Panamá el pasado domingo. Mulino abordará con Ishiba "asuntos estratégicos" como el futuro del Canal de Panamá, la cooperación bilateral, la situación geopolítica en América y la iniciativa japonesa de un Indo-Pacífico Libre y Abierto. También tratarán temas de economía, inversión y comercio, según la información oficial. La delegación panameña también sostendrá reuniones con grupos navieros, la Asociación de Armadores de Japón, empresas del sector energético y el organismo estatal de comercio exterior JETRO. Asimismo, el presidente se encontrará con las compañías Sumitomo y KN Trading Co. LTD, interesadas en proyectos de infraestructura en Panamá, como el gasoducto por el Canal, la Línea 3 del Metro y el tren Panamá-David-Frontera. Durante su estancia, el mandatario participará en dos seminarios para atraer inversión japonesa, mientras que la Autoridad Marítima de Panamá "firmará un memorando de entendimiento en materia portuaria".

