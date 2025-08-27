El presidente de Panamá visita Brasil en busca de inversiones

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó a Brasil junto a una comitiva empresarial y legislativa en busca de inversiones para el país, que promueve como un 'hub' logístico y plataforma de reexportaciones para el mercado suramericano, y con el objetivo de cerrar un trato con la bananera Chiquita para que retome su producción panameña. Fuentes oficiales dijeron que Mulino ya partió hacia Brasil. Un comunicado de la Presidencia precisó que llegará este miércoles a Brasilia.

"En Brasilia, Mulino será recibido por su homólogo Luiz Inácio Lula Da Silva en el Palacio de Planalto (...) sostendrán un encuentro privado", se emitirá "una declaración conjunta de ambos mandatarios", y "al mediodía, el presidente Mulino y la delegación serán recibidos en el Palacio de Itamaraty, para almorzar con el presidente Lula", indicó la información oficial. Mulino y la delegación panameña asistirán luego al foro empresarial "Diálogo Brasil – Panamá, Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe", auspiciado por el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y la Confederación Nacional de la Industria (CNI). Este foro culminará con un encuentro entre empresarios con el fin de identificar oportunidades de negocios y alianzas, dijo la Presidencia panameña. Mulino ha explicado que esta visita a Brasil fue acordada con Lula en el marco de la Cumbre del Mercosur celebrada a inicios de julio en Argentina, "con el ánimo de avanzar estratégicamente, Brasil y Panamá, hacia buenos acuerdos comerciales y la integración de negocios".

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

Según informó el Gobierno brasileño en julio pasado, Mulino visitará Brasil para presentar oportunidades de inversión en el área de infraestructura portuaria. De acuerdo con la misma fuente, el presidente panameño ha expresado a Lula el interés de su Gobierno "en adquirir aeronaves" de la empresa brasileña Embraer, que es el tercer mayor fabricante de aviones del mundo. Panamá se sumó en diciembre pasado al Mercado Común del Sur (Mercosur) como Estado Asociado, y Mulino ha expresado su interés de iniciar pronto el proceso para convertirse en miembro pleno del mecanismo, argumentando que "es muy importante para Panamá este paso hacia el Sur", que, ha defendido, "no es una amenaza para ningún sector panameño". El Mercosur "ve en Panamá principalmente su estratégica posición geográfica para sus fines comerciales de exportación o reexportación (...) he ahí el futuro de Panamá con el Mercosur: nuestra plataforma de servicios, nuestra posición geográfica", ha sostenido el jefe de Estado. Mulino dijo la semana pasada que en este viaje esperaba cerrar un acuerdo con la transnacional Chiquita para que retome su producción en Panamá, que clausuró meses atrás a causa de un paro sindical, en rechazo a una reforma de las pensiones en el país.